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Земля круглая, но Юпитер был плоским: ученые заявили о революционном открытии

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  • 16.02.2024, 12:07
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Земля круглая, но Юпитер был плоским: ученые заявили о революционном открытии

Планета могла быть похожа на конфету M&M.

В своем революционном исследовании ученые заявили, что большие планеты, такие как Юпитер, которые сформировались на большом расстоянии от своих звезд-хозяев, возможно, когда-то были похожи на сплющенные диски, а не на сферические структуры, как сейчас. На данный момент астрономы обнаружили тысячи планет за пределами Солнечной системы, однако остается необъяснимым, как формируются эти миры.

Об этом сообщает Science Alert.

В новом исследовании ученые изучали компьютерное моделирование планет на основе теории о том, что молодые планеты, или протопланеты, формируются за короткие промежутки времени в результате распада больших вращающихся газовых дисков, вращающихся вокруг молодых звезд.

Исследование показало, что протопланеты, скорее всего, будут иметь уплощенные структуры, называемые сплюснутыми сфероидами, похожими на конфеты M&M.

«Мы изучаем формирование планет в течение долгого времени, но никогда раньше нам не приходило в голову проверить форму планет по мере их формирования в симуляциях. Мы всегда предполагали, что они имеют сферическую форму», – сказал соавтор исследования Димитрис Стамателлос.

«Мы были очень удивлены, узнав, что они оказались сплюснутыми сфероидами», – сказал доктор Стамателлос.

Ученые полагают, что меньшие планеты земной группы, такие как Земля, Венера, Марс и Меркурий, постепенно образуются в результате срастания кусков камня, которые слипаются и накапливаются, пока в конечном итоге не образуется планета.

Они надеются, что будущие наблюдения за формированием больших планет смогут подтвердить, как на самом деле формируются эти миры.

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