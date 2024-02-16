3-я бригада ВСУ: Россия сбрасывает на Авдеевку бомбы по 500 кг, у оккупантов бесконечные ресурсы 3 16.02.2024, 12:14

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Ситуация намного сложнее, чем была когда-то в Бахмуте.

В Авдеевке воины 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ удерживают оборонительные позиции. Российская армия имеет преимущество в ресурсах, соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1. Неприятель начал регулярно применять фосфорные боеприпасы и КАБы.

Об этом заявил пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация в Авдеевке критическая, враг усиливает давление.

Россияне привлекли к боям силы двух регулярных армий, а соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1. Они увеличивают использование управляемых авиабомб и фосфорных бомб.

Как сказал пресс-офицер, использование россиянами фосфора и КАБов намного хуже артиллерии, ведь это бомбы весом 250 кг и 500 кг.

«По 60 авиационных бомб – днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествия противника пехоты противника. Оккупанты применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода», - отметили в пресс-центре бригады.

Бородин отметил, что в Авдеевке очень сложная, критическая ситуация, РФ продолжает давление на город.

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«Мы удерживаем оборонительные позиции. Задача сложна именно из-за соотношения (сил, - ред.) и бесконечного количества ресурсов у врага... У врага постоянная поддержка, вместо размотанного батальона заходит еще и нет никакого горизонта, что у них что-то может закончиться как в людях, так и в ресурсах», - рассказал Бородин.

Пресс-офицер объяснил, почему в критический момент ситуация в Авдеевке сложнее, чем в Бахмуте.

«У врага огромное количество КАБов, техники. «Вагнера» берегли технику, они работали в большинстве своем людьми, тут же это танковые атаки вместе с пехотой. Большое количество БТР, БМП, авиации, FPV-дронов. Такого в Бахмуте во время «вагнеровцев» не было», - добавил он.