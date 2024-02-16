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Лукашенко заявил о поимке «украинских диверсантов»

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  • 16.02.2024, 12:21
  • 1,732
Лукашенко заявил о поимке «украинских диверсантов»

Среди них якобы были и белорусы.

Лукашенко на общем собрании Белкоопсоюза 16 февраля рассказал о «задержании диверсантов» на границе с Украиной, сообщила БелТА.

— Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси. Только что закончилась контртеррористическая операция, которую вы не заметили. Это хорошо. Это не ваше дело. Вы должны спокойно делать свою работу. Только что чекистско-военная операция завершилась. Задержаны были все диверсанты. А среди них и белорусы. И это практически два-три  раза в неделю.

Напомним, в Лельчицком районе 15 февраля ввели режим контртеррористической операции. Об этом сообщили местные власти со ссылкой на управление КГБ по Гомельской области.

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