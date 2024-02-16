«Хозяин сказал, что у него ко мне интересное предложение» 16.02.2024, 12:33

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Минчане рассказали о странных ситуациях на съемных квартирах.

Некоторым людям приходится ютиться на съемных квартирах и сталкиваться со всеми «прелестями» пребывания в чужом доме. «Минск-Новости» пообщались с горожанами, оказывавшимися в необычных ситуациях во время аренды жилплощади.

Это все мирское

Вероника переехала в Минск после поступления в вуз.

— В студенческие годы жила исключительно в общежитии, и меня это полностью устраивало. Было весело и интересно, — вспоминает собеседница. — Время учебы, как и все хорошее, быстро пролетело. К счастью, меня распределили в Минск, на работу — через месяц. Значит, нужно срочно заниматься поиском жилья. Я практически день и ночь проводила на специализированных сайтах, изучала всевозможные варианты, но ничего достойного мне не попадалось. Спрашивала у знакомых — глухо. Дошло до того, что на работу через четыре дня, а мне негде даже ночевать, не то что вещи перевезти.

Девушка уже отчаялась, как вдруг ей на глаза попалось объявление о сдаче приличной комнаты в двушке, неподалеку от станции метро «Институт культуры». Сосед — владелец квартиры.

— Нельзя сказать, что такое соседство меня полностью устраивало, но выбора не было, — поделилась Вероника. — Связалась с владельцем и поехала смотреть комнату. Честно скажу, жилье мне понравилось по всем параметрам, стоимость аренды и его расположение — тоже. Хозяин квартиры показался добрым, понимающим и приветливым. Деваться было некуда, поэтому переехала. Первую неделю все было просто замечательно. С хозяином мы обговорили все нюансы в самом начале, а потом почти не пересекались из-за разных графиков работы. Я чувствовала себя спокойно: уютно обустроила комнату, готовила еду, пользовалась имеющейся бытовой техникой. Однажды вечером хозяин назначил встречу на кухне. Сразу сказал, что у него ко мне интересное предложение.

В назначенное время участники сели за «стол переговоров». Сначала мужчина поинтересовался, как квартирантка обустроилась на новом месте, все ли в порядке. А потом, выдержав паузу, попросил спокойно отреагировать на его слова.

— Оказалось, могу жить в квартире абсолютно бесплатно, лишь оплачивая коммуналку, при условии, что буду готовить, стирать и раз в неделю делать уборку. Я сразу опешила. Потом отошла и спросила, с чего вдруг такое предложение. Выяснилось, что хозяин, заглядывая в холодильник, восторгался моими заготовками еды, оценил, как я поддерживаю чистоту. А он устал от бытовухи и «всего мирского». Решила сразу не отвечать, взяла время подумать. Понимая финансовую выгоду, решила согласиться и смотреть уже по обстоятельствам, — поделилась собеседница.

Хозяин был счастлив. Вероника готовила ему обеды и ужины, на завтрак он «собирал» бутерброды самостоятельно. Девушка призналась, что изысками соседа не баловала, готовила как и для себя, только в больших количествах и делила поровну. Квартиру убирала раз в неделю, но свою комнату владелец «обхаживал» сам, а спустя время даже давал деньги на продукты.

— Прошел месяц. Как и договаривались, я заплатила только за коммуналку. Хозяин особых претензий не высказывал, замечаний не делал, но перестал ценить чистоту. Мог разбрасывать вещи, не убирать за собой посуду. Да и мне все равно было как-то некомфортно. Позже я подыскала себе жилье и съехала, — подытожила собеседница.

«Я тут немножко у тебя поживу»

Марина переехала в Минск после учебы в университете в одном из областных центров. Пока искала жилье, остановилась у подруги. Снимать квартиру у девушки не было финансовой возможности, поэтому рассматривала только комнаты.

— Коллега приютившей меня подруги съезжала со съемной квартиры, в которой жила с хозяйкой. Я разузнала все подробности: комната меблированная, квартира опрятная, хозяйка без особых странностей, сумма оплаты приемлемая. С владелицей мы обсудили условия, она обрадовалась, что долго искать постоялицу не пришлось, и я переехала, — рассказала девушка. — Странные вещи начались с самого начала нашей совместной жизни. В первый день я выслушала 45-минутную лекцию о том, как продолжать свое бренное существование на чужой жилплощади, многочисленные жалобы на здоровье, а также узнала, как с этими недугами рекомендует справляться известная ведущая телепрограммы о медицине. Изначально я не придала этому значения. Со временем ситуация начала ухудшаться. Хозяйка могла на весь день занять ванную, разбросать там свои вещи — ни пройти, ни проехать, замачивать одежду перед стиркой. Бывало, угощала меня едой, которая уже начала портиться. Ее «фирменный» супчик и сухие блины никогда не забуду. Я, конечно, отказывалась от таких угощений, а она обижалась и высказывала мне свои претензии.

Вишенкой на торте стала история с ремонтом без предупреждения. Марина уехала в отпуск на две недели, вернулась и не узнала свою временную обитель. В комнате хозяйки, в прихожей и на кухне царили серость и пустота. Вся мебель, вещи были хаотично разбросаны по квартире.

— Самый главный сюрприз ждал впереди. Я вошла в свою комнату. От обилия чужих вещей некуда было ступить. Мне даже стало дурно. Владелица жилья решила добить меня окончательно, сказав, что раз в ее комнате ремонт, то она временно поживет у меня. Причем спать будет на моей кровати, потому что у нее спина болит, а для меня она подготовила раскладушку. Поскольку кухня тоже в процессе обновления, то готовить пока нет возможности… Первая ночь показалась мне адом — из-за ночных "трелей" женщины уснуть не получилось, а после четырех утра не спалось уже моей новоиспеченной соседке. Утром я бежала в офис, как в службу спасения, а после рабочего дня домой совершенно не спешила, поэтому начала изучать предложения по аренде квартир в городе, — поделилась собеседница. — К счастью, тем же вечером позвонила моя подруга, которая изначально меня приютила. Узнав, в какой ситуации я оказалась, она практически в приказном порядке заставила меня снова переехать к ней. Честно, у моей радости не было границ. Позже я нашла себе комфортное жилье, но это уже совсем другая история.