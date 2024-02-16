закрыть
16 февраля 2024, пятница, 13:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Хозяин сказал, что у него ко мне интересное предложение»

  • 16.02.2024, 12:33
  • 3,226
«Хозяин сказал, что у него ко мне интересное предложение»

Минчане рассказали о странных ситуациях на съемных квартирах.

Некоторым людям приходится ютиться на съемных квартирах и сталкиваться со всеми «прелестями» пребывания в чужом доме. «Минск-Новости» пообщались с горожанами, оказывавшимися в необычных ситуациях во время аренды жилплощади.

Это все мирское

Вероника переехала в Минск после поступления в вуз.

— В студенческие годы жила исключительно в общежитии, и меня это полностью устраивало. Было весело и интересно, — вспоминает собеседница. — Время учебы, как и все хорошее, быстро пролетело. К счастью, меня распределили в Минск, на работу — через месяц. Значит, нужно срочно заниматься поиском жилья. Я практически день и ночь проводила на специализированных сайтах, изучала всевозможные варианты, но ничего достойного мне не попадалось. Спрашивала у знакомых — глухо. Дошло до того, что на работу через четыре дня, а мне негде даже ночевать, не то что вещи перевезти.

Девушка уже отчаялась, как вдруг ей на глаза попалось объявление о сдаче приличной комнаты в двушке, неподалеку от станции метро «Институт культуры». Сосед — владелец квартиры.

— Нельзя сказать, что такое соседство меня полностью устраивало, но выбора не было, — поделилась Вероника. — Связалась с владельцем и поехала смотреть комнату. Честно скажу, жилье мне понравилось по всем параметрам, стоимость аренды и его расположение — тоже. Хозяин квартиры показался добрым, понимающим и приветливым. Деваться было некуда, поэтому переехала. Первую неделю все было просто замечательно. С хозяином мы обговорили все нюансы в самом начале, а потом почти не пересекались из-за разных графиков работы. Я чувствовала себя спокойно: уютно обустроила комнату, готовила еду, пользовалась имеющейся бытовой техникой. Однажды вечером хозяин назначил встречу на кухне. Сразу сказал, что у него ко мне интересное предложение.

В назначенное время участники сели за «стол переговоров». Сначала мужчина поинтересовался, как квартирантка обустроилась на новом месте, все ли в порядке. А потом, выдержав паузу, попросил спокойно отреагировать на его слова.

— Оказалось, могу жить в квартире абсолютно бесплатно, лишь оплачивая коммуналку, при условии, что буду готовить, стирать и раз в неделю делать уборку. Я сразу опешила. Потом отошла и спросила, с чего вдруг такое предложение. Выяснилось, что хозяин, заглядывая в холодильник, восторгался моими заготовками еды, оценил, как я поддерживаю чистоту. А он устал от бытовухи и «всего мирского». Решила сразу не отвечать, взяла время подумать. Понимая финансовую выгоду, решила согласиться и смотреть уже по обстоятельствам, — поделилась собеседница.

Хозяин был счастлив. Вероника готовила ему обеды и ужины, на завтрак он «собирал» бутерброды самостоятельно. Девушка призналась, что изысками соседа не баловала, готовила как и для себя, только в больших количествах и делила поровну. Квартиру убирала раз в неделю, но свою комнату владелец «обхаживал» сам, а спустя время даже давал деньги на продукты.

— Прошел месяц. Как и договаривались, я заплатила только за коммуналку. Хозяин особых претензий не высказывал, замечаний не делал, но перестал ценить чистоту. Мог разбрасывать вещи, не убирать за собой посуду. Да и мне все равно было как-то некомфортно. Позже я подыскала себе жилье и съехала, — подытожила собеседница.

«Я тут немножко у тебя поживу»

Марина переехала в Минск после учебы в университете в одном из областных центров. Пока искала жилье, остановилась у подруги. Снимать квартиру у девушки не было финансовой возможности, поэтому рассматривала только комнаты.

— Коллега приютившей меня подруги съезжала со съемной квартиры, в которой жила с хозяйкой. Я разузнала все подробности: комната меблированная, квартира опрятная, хозяйка без особых странностей, сумма оплаты приемлемая. С владелицей мы обсудили условия, она обрадовалась, что долго искать постоялицу не пришлось, и я переехала, — рассказала девушка. — Странные вещи начались с самого начала нашей совместной жизни. В первый день я выслушала 45-минутную лекцию о том, как продолжать свое бренное существование на чужой жилплощади, многочисленные жалобы на здоровье, а также узнала, как с этими недугами рекомендует справляться известная ведущая телепрограммы о медицине. Изначально я не придала этому значения. Со временем ситуация начала ухудшаться. Хозяйка могла на весь день занять ванную, разбросать там свои вещи — ни пройти, ни проехать, замачивать одежду перед стиркой. Бывало, угощала меня едой, которая уже начала портиться. Ее «фирменный» супчик и сухие блины никогда не забуду. Я, конечно, отказывалась от таких угощений, а она обижалась и высказывала мне свои претензии.

Вишенкой на торте стала история с ремонтом без предупреждения. Марина уехала в отпуск на две недели, вернулась и не узнала свою временную обитель. В комнате хозяйки, в прихожей и на кухне царили серость и пустота. Вся мебель, вещи были хаотично разбросаны по квартире.

— Самый главный сюрприз ждал впереди. Я вошла в свою комнату. От обилия чужих вещей некуда было ступить. Мне даже стало дурно. Владелица жилья решила добить меня окончательно, сказав, что раз в ее комнате ремонт, то она временно поживет у меня. Причем спать будет на моей кровати, потому что у нее спина болит, а для меня она подготовила раскладушку. Поскольку кухня тоже в процессе обновления, то готовить пока нет возможности… Первая ночь показалась мне адом — из-за ночных "трелей" женщины уснуть не получилось, а после четырех утра не спалось уже моей новоиспеченной соседке. Утром я бежала в офис, как в службу спасения, а после рабочего дня домой совершенно не спешила, поэтому начала изучать предложения по аренде квартир в городе, — поделилась собеседница. — К счастью, тем же вечером позвонила моя подруга, которая изначально меня приютила. Узнав, в какой ситуации я оказалась, она практически в приказном порядке заставила меня снова переехать к ней. Честно, у моей радости не было границ. Позже я нашла себе комфортное жилье, но это уже совсем другая история.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип