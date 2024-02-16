Зеленский прибыл в Германию 16.02.2024, 12:37

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Стали известны подробности визита.

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл Берлин. Поздно утром он встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем для переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram, Der Spiegel и Pfalz Express.

«Впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Новая архитектура безопасности для Украины, новые возможности. Делаем все, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых украинских условиях и обеспечить надежный мир», - сообщил президент Украины.

Ожидается, что Зеленский посетит Федеральную канцелярию для встречи с Шольцем в 12 часов, а вскоре после этого будет подписано соглашение по безопасности. После этого Зеленский и Шольц проведут пресс-конференцию, которая запланирована примерно на 13:00.

Затем Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

А на вечер у Зеленского запланирована поездка в Париж, где он намерен подписать второе соглашение о безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном.