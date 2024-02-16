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Стало известно, сколько будут стоить билеты на самолет из Бреста до Москвы

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  • 16.02.2024, 12:42
  • 1,308
Стало известно, сколько будут стоить билеты на самолет из Бреста до Москвы
Фото: brestcity.com

Опубликованы ориентировочные цены.

Стоимость билетов на рейс из Бреста до Москвы опубликовал телеграм-канал Брестского горисполкома.

Аэропорт «Брест» с 3 апреля начинает принимать регулярные рейсы по маршруту «Москва-Брест-Москва».

Полеты будут осуществляться по средам и субботам. Время прилета в Брест 15.40, вылета из Бреста — 16.35. В Москве самолет будет прилетать в аэропорт «Шереметьево».

Ориентировочные цены на билеты: без багажа, с ручной кладью стартуют из расчета от 46 евро (в одну сторону) и 77 евро (туда-обратно).

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