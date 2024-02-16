Геннадия Хазанова в России заподозрили в «скрытой поддержке Украины» 3 16.02.2024, 12:44

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Z-пропагандисты потребовали проверить его на «дискредитацию армии РФ».

Известный советский и российский актер, юморист и телеведущий Геннадий Хазанов попал в немилость Z-патриотов, пишет obozrevatel.com.

После продолжительного пребывания за границей артист вернулся в Москву с концертами.

Впрочем, активисты движения «Ветераны России» требуют отмены выступлений, а также обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить звезду на «дискредитацию армии РФ».

Причиной всех «бед» стало видео, которое обнародовал Хазанов из-за границы в декабре 2023 года. Россияне увидели в нем «скрытую поддержку Украины». Об этом пишут российские СМИ.

Так, в ролике актер цитирует писателя Льва Толстого и говорит следующее: «Война – такое несправедливое, плохое дело, что воюющие пытаются заглушить в себе голос совести. Патриотизм является ничем иным для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей. А для управляемых – отречение человеческого достоинства, ума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Патриотизм является рабством. Из-за него, патриотизма, а также собственного невежества люди превращаются в послушных рабов, которые слепо идут убивать и умирать!»

Для фанатов Путина эти слова стали красной тряпкой. Выходит, что именно их актер назвал рабами, хотя стоит отметить – Хазанов никак не упоминал Украину или политику действующего президента-диктатора.

Впрочем, граждан РФ это не остановило. Они выступили с требованием не пускать звезду в Россию и в срочном порядке проверить его слова на «дискредитацию русской армии». Очевидно, правоохранители не нашли в высказываниях Хазанова чего-то провокационного, так что его концерт 15 февраля состоялся.

Добавим, что Хазанов в 1996 году стал доверенным лицом первого президента России Бориса Ельцина, а в 2012-м – доверенным лицом Владимира Путина, который на тот момент переизбирался на третий срок. С кремлевским вождем он много лет поддерживал дружеские, насколько это вообще возможно по отношению к Путину, отношения.