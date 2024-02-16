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«Дополнительная цель — деоккупация и делукашизация Беларуси»

  • 16.02.2024, 12:54
  • 1,822
«Дополнительная цель — деоккупация и делукашизация Беларуси»

У Запада остался только один вариант.

Страны Балтии и Польша приняли решения об укреплении своих границ с Беларусью. Речь идёт о строительстве новых укреплений на случай вооруженного нападения, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Однако то, что должно было бы сдержать агрессоров, только их раззадорит. Здесь абсолютно применима альтернативная логика Путина. Бить не когда ты лучше готов, а когда противник меньше всего готов. Именно поэтому он сейчас высказывает сожаления не о начале войны против Украины, а о том, что не сделал этого раньше.

Такие «сожаления» не только выдают с головой кровожадные намерения Путина, но и напрочь уничтожают концепцию «превентивного удара», с которой носился Путин и Лукашенко. Любому здравомыслящему человеку и так было понятно, что речь шла и идёт об уничтожении Украины, а не об обороне России.

В такой же логике Путин будет действовать и в Европе. Тем более, что горький украинский опыт подсказывает ему не ждать, пока Европа отгородится трудно преодолимыми инженерными сооружениями.

Парадокс: не строить нельзя, а строить - приближать войну. Драка неизбежна. И она состоится не через несколько лет. Времени гораздо меньше.

Единственный способ избежать войны на европейском театре - помочь победить Украине, как можно скорее, пока ресурсы не будут размазаны между Украиной, обороной самих себя и участием в размножающихся прокси-войнах по всему земному шару.

Дополнительная цель - деоккупация и делукашизация Беларуси.

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