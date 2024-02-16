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«Здесь землетрясение»: майор ВСУ рассказал о сложности обороны Авдеевки

  • 16.02.2024, 13:03
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«Здесь землетрясение»: майор ВСУ рассказал о сложности обороны Авдеевки

Офицер 3-й штурмовой бригады сделал сообщение, находясь по ударами авиабомб.

В Авдеевку передислоцировали Третью отдельную штурмовую бригаду ВСУ, которая пытается улучшить ситуацию на переднем крае и обезопасить логистический коридор. На некоторых участках украинские защитники вынуждены держать оборону на 360°.

Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов рассказал «24 Каналу», что происходит в Авдеевке. По его словам, на некоторых отрезках ситуация критическая, но бойцы контролируют ситуацию.

Больше всего донимают удары управляемыми авиабомбами, которые враг сбрасывает по всей Авдеевке, в частности по промзоне.

«Я непосредственно находился на этих участках и скажу, что от ударов КАБов просто землетрясение – такая плотность и количество этих боеприпасов», – отметил Кудряшов.

Кроме большого количества боеприпасов, россияне бросают много личного состава. Речь идет о таком соотношении украинских и вражеских сил, как один к семи.

Флагманом оккупационной армии являются контрактники из рядов ГРУ. Они ведут уже мобилизованных и «добровольцев» из «ДНР».

Украинские бойцы вынуждены отбивать атаки российских оккупантов 24/7. Только в светлое время суток враг совершает более 50 штурмовых действий.

«Критическая ситуация в том, что некоторые позиции враг пытается обходить, и по некоторым направлениям, опорным пунктам мы имеем оборону на 360°. Это не устойчивые 360°, мы можем расцепить это кольцо, для чего производим ударно-штурмовые действия», – добавил Кудряшов.

Поэтому по состоянию на сегодня россияне не взяли в окружение украинских бойцов.

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