Лавров запаниковал из-за «удара по сердцу России» 16.02.2024, 13:10

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Сергей Лавров

Глава МИД предрек смуту в РФ.

Евросоюз посоветовал Украине нанести удар по «сердцу России» с помощью дальнобойных ракет, чтобы подорвать доверие россиян к власти и устроить смуту, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, такую рекомендацию для Киева европейская внешнеполитическая служба составила, поскольку стало понятно, что теми методами, которыми сейчас воюет Украина, победить Россию не получится и «Украина проиграет».

«Поэтому нужно делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных вооружений, чтобы они «доставали до сердца России», как Евросоюз это описывает, и тем самым опять сеять смуту, панику, подрывать доверие народа», — сказал Лавров в ходе конференции.

По его словам, Москва исчерпала «лимит жестов доброй воли» в отношении Запада, который не отвечает ей взаимностью. «С их стороны мы видели в ответ на наши добрые дела другие жесты на одной руке», — подчеркнул министр иностранных дел.

До этого Лавров констатировал провал попытки России договориться с Западом о заморозке конфликта в Украине. Он отметил, что западные страны не хотят учитывать «интересы» Москвы и сложившиеся «на земле» реалии, поэтому «говорить за столом переговоров пока не получится».