В Минске мошенник «развел» сразу и продавца, и покупателя криптовалюты 1 16.02.2024, 13:26

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Как у него получилось?

В Минске один мужчина хотел купить криптовалюту, а другой — продать. В итоге оба стали жертвами мошенника, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился житель столицы и рассказал, что стал жертвой криптомошенников. По его словам, он решил продать цифровую валюту, о чем написал в тематическом сообществе мессенджера. На его сообщение откликнулся один из участников группы и предложил встретиться. Покупатель написал минчанину, что на сделку приедет его знакомый, который передаст наличные.

«Встретившись с посредником, потерпевший перевел свою криптовалюту на электронный кошелек, указанный в переписке. Ничего не подозревая, мужчины стали ожидать поступления криптовалюты на кошелек «знакомого», но этого так и не произошло. Не дождавшись «токенов», мужчина уехал в неизвестном направлении», — рассказали в ГУВД.

Сотрудники милиции установили личность посредника. Оказалось, что он также обращался за услугами в аналогичную группу мессенджера и планировал приобрести криптовалюту, а в результате сам стал жертвой обмана.

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Общая сумма ущерба составила более 12 000 рублей в эквиваленте.