BBC: Украинские защитники, вероятно, выходят из Авдеевки 7 16.02.2024, 13:28

4,050

Официальных заявлений пока нет.

После того, как россияне на этой неделе перерезали главный путь снабжения Авдеевки, подразделения ВСУ постепенно выходят из большей части разрушенного города, а некоторые из них оказались в окружении.

Об этом пишет BBC, ссылаясь на украинские и российские источники.

При этом официальных заявлений о выходе ВСУ из большей части Авдеевки пока нет.

«Дальше будут новые тяжелые решения и новости. Наш гарнизон остается в 9-м квартале и на АКХЗ. В других частях – где-то вышли, где-то ведем бои. Но тенденция, думаю, понятна», – пишет BBC со ссылкой на украинского военного журналиста Богдана Мельникова.

9-й квартал – это западная окраина Авдеевки, через которую проходит открытый путь отхода из города на запад, через поля. АКХЗ – Авдеевский коксохимический завод, его обширная территория прилегает к городу с севера.

Украинский военно-аналитический проект DeepState в четверг вечером сообщил, что россияне подняли свой флаг над укрепрайоном «Зенит» на юге города.

«Сегодня основные силы вышли с позиций, но выйти удалось не всем, то есть не все так радостно, как пытаются представить другие», – пишут в DeepState.

О том, что некоторые украинские подразделения в Авдеевке фактически оказались в окружении, сказал в эфире «Радио Свобода» и Александр Бородин, пресс-атташе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, недавно брошенной на помощь авдеевскому гарнизону.

В начале октября российская армия начала массированный штурм Авдеевского выступа и его флангов. Как утверждают украинские военные, за четыре месяца постоянных атак россияне потеряли здесь многие тысячи солдат и сотни единиц бронетехники. Площадь Авдеевки – 29 кв. км, то есть сейчас это вытянутая с юго-востока на северо-запад полоса руин шириной два-три километра и протяженностью десять километров.