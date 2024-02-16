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Российский полицейский признался, что запытал до смерти украинца на оккупированной Херсонщине

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  • 16.02.2024, 13:36
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Российский полицейский признался, что запытал до смерти украинца на оккупированной Херсонщине
Руслан Руснак

В убийстве участвовали и его «коллеги».

Российский полицейский Игорь Пименов признался, что вместе с «коллегами» из оккупационной полиции Херсонщины замучил до смерти 27-летнего жителя Горностаевки Руслана Руснака. Таким образом оккупанты пытались выбить признание в наведении дрона ВСУ, который атаковал отдел полиции.

Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщил российский Telegram-канал Astra.

Как пишет Telegram-канал, Пименову 47 лет. Он работает правоохранителем в подмосковных Люберцах. В марте 2023 года он приехал работать на оккупированную территорию Украины. Пименов работал в горностаевской оккупационной полиции «старшим опером группы экономической безопасности».

По информации Astra, в убийстве гражданина Украины он признался 12 февраля 2024 года. Пименов рассказал, что вместе с четырьмя другими «полицейскими», включая «начальника ОМВД» оккупированной Горностаевки, задержали Руслана Руснака в его доме утром 20 ноября 2023 года и доставили в местный «отдел полиции». Там его пытали, пытаясь выбить признание, но задержанный умер в 16 часов «прямо на глазах» оккупантов.

Как пишет Astra со ссылкой на собственные источники, на днях всех пятерых силовиков задержали коллеги, а оккупационный следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий.

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