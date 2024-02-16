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В Сейме Польши больше не будет группы, взаимодействовавшей с белорусскими властями

  • 16.02.2024, 13:37
В Сейме Польши больше не будет группы, взаимодействовавшей с белорусскими властями

В прошлом она занималась совместной деятельностью по охране Беловежской пущи и вопросами пересечения границы.

В Сейме X созыва не будет польско-белорусской парламентской группы. Об этом рассказала сенатор Габриэла Моравска-Станецка, ее слова приводит польское издание Rzeczpospolita. В последние два года группа существовала формально, но ее деятельность была приостановлена.

Польско-белорусская парламентская группа была основана в 2016 году по инициативе Польской крестьянской партии PSL, а также правого политического движения Kukiz’15, которое на тот момент не было партией. Тогда сформировать парламентскую группу удалось после 11-летнего перерыва.

По числу участников польско-белорусская группа превосходила польско-итальянскую, польско-французскую и польско-британскую. В ее состав входил 41 политик, к концу срока их число сократилось до 39. В 2019 году поднимались вопросы о сотрудничестве группы с так называемым лукашенковским «парламентом».

— В последний срок группа медленно росла, но после агрессии против Украины ее деятельность была прервана по нашему решению, — заявил Евгениуш Чиквин, бывший депутат Гражданской коалиции и бывший вице-председатель польско-белорусской парламентской группы.

Чиквин отметил, что Беларусь — противоречивая страна, однако в течение многих лет двусторонние группы создавались и с другими авторитарными странами, например Саудовской Аравией.

— В прошлом польско-белорусская группа занималась совместной деятельностью по охране Беловежской пущи и вопросами пересечения границы. Этим все еще можно заниматься, не запутываясь в геополитике, — добавил Чиквин.

Также в Сейме X созыва не будет польско-иранской и польско-российской групп.

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