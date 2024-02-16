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«Цифры зашкаливают!»

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  • 16.02.2024, 13:46
  • 7,280
«Цифры зашкаливают!»

Отец двоих детей получил «жировку» и жестко прошелся по системе.

В Беларуси в начале 2024-го года выросли тарифы ЖКХ. Люди уже начали получать «жировки» с огромными суммами.

В первую очередь под «раздачу» попали «тунеядцы». Платежи некоторых перевалили за 300 рублей ($90). Сайт Charter97.org на условиях анонимности поговорил с жителем Гродно. Он проживает в двухкомнатной квартире с женой и двумя детьми:

— На днях и мы получили «жировку» с цифрой в 180 рублей ($90). Это треть моей зарплаты, а ведь еще семью надо кормить. Жена с младшей дочкой сидит в декрете.

Цифры зашкаливают, а вот к качеству воды много вопросов. Часто из крана льется коричневая жижа. Какой-то коммунальный коллапс!

Если посмотреть «жировки», которые были три года назад, можно увидеть, что они выросли в три раза. Понимаю, что повышая цены лукашисты латают дыры в экономике. Они хотя выехать на горбах простых белорусов.

У меня есть знакомые, которым в наследство досталась квартира, они ее сдают. Так вот, коммуналка превышает даже сумму аренды.

К «тунеядцам» еще прицепились, а ведь это могут быть люди предпенсионного возраста, которым сложно найти работу. Плюс многие мои знакомые ездят подрабатывать за границу. Им несладко живется в постоянным разъездах, но и с них хотят содрать три шкуры за «коммуналку».

— В начале февраля МВД как-раз предложило вернуть в Уголовный кодекс Беларуси статью за «тунеядство». Как вы относитесь к этой инициативе?

— Безумная идея! Пережиток СССР, а мы уже живем в 21-ом веке, когда развита система фриланса, где человек может быть не привязан к одной постоянной работе. Во всем цивилизованном мире это нормальная практика сейчас. Фрилансеры — не «тунеядцы». Они платят налоги, покупая продукты и товары в магазинах. Карать их, заставлять работать на заводе, — это просто нонсенс.

Властям не хватает работников на низкооплачиваемых должностях, а также медиков, учителей, но привлекать нужно хорошими зарплатами, а не угрозами.

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