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Дети красивых родителей более успешны и зарабатывают больше

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  • 16.02.2024, 13:48
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Дети красивых родителей более успешны и зарабатывают больше

Американские ученые выяснили, почему так происходит.

Новое исследование, проведенное Национальным бюро экономических исследований США, показывает, что красивая внешность может быть своего рода унаследованным активом, увеличивающим доходы из поколения в поколение. Авторы исследования пришли к выводу, что «люди с привлекательной внешностью с большей вероятностью будут успешны в финансовом и профессиональном планах на протяжении всей своей жизни».

Как правило, социологи учитывают в основном экономическое и социальное положение людей, чтобы оценить, каковы их перспективы на рынке труда. Но по итогам ряда исследований было доказано, что на трудоустройство влияет и другой фактор — так, более привлекательные люди раньше получают работу, а также зарабатывают больше, чем их менее красивые коллеги.

Психологи называют это эффектом ореола —общее впечатление о человеке позитивно воздействует на восприятие его частных особенностей. Этот эффект был описан еще в 1920 году: в описании говорилось о том, как впечатление от внешности человека формирует восприятие его характера. Чем лучше кто-либо выглядит, тем лучше о нем думают большинство окружающих. Эффект ореола действительно оказывает влияние на карьеру, а в некоторых сферах, вроде политики и юриспруденции, это особенно заметно и ощутимо.

Исследование, проведенное Национальным бюро экономических исследований США, показывает, что красота родителей является активом для детей — дети условно привлекательных родителей зарабатывают больше, чем дети из семей со «средней» внешностью.

В рамках проекта под названием «Экономическое влияние наследственных физических черт: красивые родители, богатый ребенок?» ученые проанализировали большой массив данных для того, чтобы проверить, есть ли связь между физической красотой родителей и доходами их детей.

В исследовании рассматривались семьи в США и Китае, а также миллиардеры по всему миру. Привлекательность родителей и детей оценивалась другими людьми, а не определялась с помощью математических измерений, таких как симметрия лица. Анализ показал, что с каждым стандартным отклонением в сторону повышения от среднего уровня привлекательности родителей годовой заработок ребенка увеличивается более чем на 2 300 долларов.

Экономист Дэниел Хамермеш, один из авторов этой работы, отметил, что, помимо недвижимости, сбережений, социальных связей и знакомств, исследование показало: хорошая внешность может быть еще одним наследственным активом, повышающим доходы последующих поколений.

«Люди с привлекательной внешностью с большей вероятностью будут успешны в финансовом и профессиональном планах на протяжении всей своей жизни», – пояснил эксперт.

«Это происходит по двум причинам, — отметил Хамермеш, — если ваши родители хорошо выглядят, то и вы выглядите хорошо, и это помогает вам добиться успеха. Второй момент: если ваши родители хорошо выглядят, это означает, что, по статистике, они могут передать вам больше денег».

Хамермеш изучал связь между успехом и внешностью более 10 лет и неоднократно обнаруживал, что привлекательные люди легче устраиваются на работу и получают более высокую зарплату, чем их менее привлекательные коллеги. По его словам, внешность определяет наши шансы на успех в гораздо большей степени, чем принято думать.

«Это точно такая же дискриминация, как и любая другая», – утверждает один из авторов исследования.

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