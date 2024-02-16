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Почетную выпускницу БГУ приговорили к пяти годам колонии

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  • 16.02.2024, 13:58
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Почетную выпускницу БГУ приговорили к пяти годам колонии

По делу состоялось три «секретных» заседания.

В Минском городском суде вынесли приговор 27-летней политзаключенной, бывшей почетной выпускнице БГУ Ксении Ходыревой. Ее осудили за донаты по двум уголовным статьям и дали пять лет колонии в условиях общего режима, сообщает правозащитный центр «Весна».

Ксению задержали 10 октября 2023 года за донаты. Несколько месяцев ее удерживали в СИЗО КГБ, а потом перевели в СИЗО №1 на Володарского.

16 февраля девушку осудили за донаты по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 361−2 (Финансирование экстремистского формирования) и ч. 2 ст. 361−3 (Финансирование участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях).

По делу состоялось три заседания, но подробности неизвестны. В результате судья Светлана Макаревич назначила политзаключенной пять лет колонии в условиях общего режима.

Известно, что Ксения окончила факультет социокультурных коммуникаций, кафедра культурологии БГУ. Ее даже отметили в номинации «Лучший выпускник БГУ — 2018», а также приглашали на ректорский бал выпускников БГУ. Ксения занимается футболом и танцами. Она болела за «Крумкачы» и была участницей KrumkaCheeks — женской любительской команды, которая тренировалась и время от времени проводила игры.

По распределению Ксению направили работать в Музей физической культуры и спорта, который находится в Белорусском государственном университете физической культуры. Параллельно она училась там в Классе Конфуция (ныне Институт Конфуция) — учреждении, где изучается китайский язык и культура.

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