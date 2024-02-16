Буданов сделал новое громкое заявление о войне в Украине 1 16.02.2024, 14:05

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Кирилл Буданов

Для победы нужны два фактора.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью французскому изданию Liberation прокомментировал ситуацию на передовой в Украине.

Глава ГУР подтвердил, что ситуация на поле боя остается тяжелой. Однако, по его словам, она не является критической.

«Наша война не уникальна. Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное — от подводных лодок до стратегической авиации — используется уже давно», — отметил Буданов.

Он заверил, что никакие чудо-технологии не смогут кардинально изменить ход длительной войны в Украине. По мнению разведчика, значительно важнее другие факторы.

«Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии снабжения. В длительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику», — объяснил он.

Также Буданов рассказал, какой военной помощи Украина ожидает от Франции. Он подчеркнул, что все виды уже поставленного оружия показали весомую эффективность в боях.

«Артиллерийские системы CAESAR хорошо себя зарекомендовали. То же самое можно сказать и о ракетах Scalp-EG. Эти системы показали превосходные результаты. Нам нужно больше зенитно-ракетных комплексов SAMP/T-Mamba. И мы ожидаем, что Франция предоставит нам самолеты», — сказал глава ГУР.

Он заверил, что летчикам ВСУ под силу овладеть французскими многоцелевыми истребителями Mirage 2000.

«Украинские пилоты сегодня являются одними из самых высококвалифицированных в мире, потому что они имеют реальный боевой опыт. Никто никогда не сталкивался с российскими истребителями четвертого поколения в небе, кроме украинских пилотов. Поэтому наши пилоты смогут с легкостью овладеть этой техникой», — отметил Буданов.

Он добавил, что Украина имеет дело с воздушным флотом, который насчитывает 300 самолетов, и нуждается в помощи.