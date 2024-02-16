«Там же лежат и старики, дедушки, бабушки!» 16.02.2024, 14:06

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Белоруска показала, как выглядит больница в Белыничах.

Белоруска прислала в редакцию сайта Charter97.org фото из районной больницы в Белыничах и рассказала, в каком состоянии находится медучреждение:

— Это ужас. Если бы не обстоятельства, никогда бы не пошла туда еще раз.

Мало того, что в этой больнице врачи — не врачи, ничего не знают, молодые, половина только после университета, работать не хотят, так и посмотрите, в каких условиях они нас лечат!

Вы только посмотрите на это постельное белье. Оно не стиралось с момента покупки. Недавно сделали ремонт, поменяли окна, а они уже выпадают!

В палатах без теплой одежды просто невыносимо находиться. Ладно я еще молодая, с горем пополам как-то пару дней полежала и сбежала долечиваться домой, но там же лежат и старики, дедушки, бабушки. От чего можно вылечиться в таком холоде? А если лежишь в больнице больше недели — помыться невозможно.

Ванных, душа нет. Посмотрите на их туалеты! Как после бомбежки! Это ужас какой-то просто. А по телевизору везде только и трубят, как хорошо все у нас, какие у нас замечательные больницы.

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