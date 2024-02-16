закрыть
16 февраля 2024, пятница, 14:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Там же лежат и старики, дедушки, бабушки!»

  • 16.02.2024, 14:06
  • 2,426
«Там же лежат и старики, дедушки, бабушки!»

Белоруска показала, как выглядит больница в Белыничах.

Белоруска прислала в редакцию сайта Charter97.org фото из районной больницы в Белыничах и рассказала, в каком состоянии находится медучреждение:

— Это ужас. Если бы не обстоятельства, никогда бы не пошла туда еще раз.

Мало того, что в этой больнице врачи — не врачи, ничего не знают, молодые, половина только после университета, работать не хотят, так и посмотрите, в каких условиях они нас лечат!

Вы только посмотрите на это постельное белье. Оно не стиралось с момента покупки. Недавно сделали ремонт, поменяли окна, а они уже выпадают!

В палатах без теплой одежды просто невыносимо находиться. Ладно я еще молодая, с горем пополам как-то пару дней полежала и сбежала долечиваться домой, но там же лежат и старики, дедушки, бабушки. От чего можно вылечиться в таком холоде? А если лежишь в больнице больше недели — помыться невозможно.

Ванных, душа нет. Посмотрите на их туалеты! Как после бомбежки! Это ужас какой-то просто. А по телевизору везде только и трубят, как хорошо все у нас, какие у нас замечательные больницы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип