Бойцы 3-й бригады ВСУ прорывают кольцо окружения в Авдеевке 1 16.02.2024, 14:13

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Заместитель командира бригады раскрыл подробности из эпицентра боев.

На одном из участков в городе бойцы из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ находятся в окружении, но пытаются прорвать кольцо, маневрируя.

Об этом рассказал заместитель командира штурмовой бригады, майор Родион Кудряшов в эфире «Радио Свобода».

Он сообщил, что 3-я ОШБр в Авдеевке находится уже 12 дней и подтвердил, что в городе продолжаются маневры ВСУ.

«Уже более 12 суток бойцы 3-й ОШБр занимают полосу ответственности в середине города Авдеевка, проводят рейдово-ударные действия, чтобы расширить логистический коридор и полосу ответственности Вооруженных сил Украины. Относительно маневров — есть определенные этапы этих действий. Нам приходится отходить с позиций, потому что их просто сравнивают с землей. Наши военнослужащие переходят на более выгодные позиции. Также в некоторых случаях мы не видим целесообразности удержания тех или иных позиций внутри города и переходим на другие позиции, чтобы более качественно сопротивляться», — сказал он.

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Также Кудряшов прокомментировал информацию о захвате военными РФ укрепрайона «Зенит». Считает, что это событие имеет более психологическое воздействие на российскую армию как «агитация относительно успешных действий РФ».

«Чтобы вы понимали, 12 числа ОСУВ «Таврия» заявила, что был поставлен рекорд по ликвидации военнослужащих противника — это является примером удачных маневров и удачного поражения ВСУ, и, в частности, 3-й штурмовой бригадой», — сказал Кудряшов.