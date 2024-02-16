Работники обанкротившегося завода под Минском уже три года ждут зарплаты 16.02.2024, 14:20

Их бросили на произвол судьбы.

Сотрудники обанкротившегося мясоперерабатывающего предприятия «Форторг» под Минском несколько лет борются за право заработанные деньги. Правда, судиться решили всего несколько человек — остальные разбираться не захотели, узнала Tochka.by. Издание попыталось выяснить, что случилось и смогут ли бывшие сотрудники получить свои выплаты.

Без выплат в ФСЗН, но с «завтраками»

Под Минском больше четырех лет работало мясоперерабатывающее предприятие «Форторг». По контракту были трудостроены 15 человек, большинство (грузчики, обвальщики, жиловщики) работали по договору подряда.

Анжела пришла на контракт в феврале 2020-го и устроилась на должность инженера-технолога. Уже в августе женщине не выплатили зарплату, а в сентябре она не получила положенных денег к отпуску.

— После возвращения на предприятие поставила вопрос ребром: либо выплачиваете, либо мы расстаемся, — пересказывает события того времени Анжела.

Увольнялась женщина через суд, подав иск на завод. Суд признал факт нарушения ее прав и необходимость уволиться.

Кроме того, выяснилось, что никаких налоговых выплат или взносов в ФСЗН из начисленной зарплаты Анжелы предприятие не делало, хотя в расчетных листах эти суммы указывались.

Анжела уволилась в октябре. Примерно в это же время в суде начались разбирательства по заявлениям других работников, которые также не получили свои деньги. На предприятии же запустили процесс ликвидации.

В мае 2022-го суд признал ООО «Форторг» экономически не состоятельным, а в отношении учредителей по факту доведения предприятия до экономической несостоятельности возбуждено уголовное дело.

За работу на «Форторге» Анжела до сих пор не получила примерно 9900 рублей.

Ждали поступления денег

Ирина пришла на должность юрисконсульта в июне 2020-го, в январе 2021-го ее уволили в связи с ликвидацией организации. Причем в июне она проработала только половину месяца, а зарплату за них получила с задержкой — лишь в августе. Больше никаких выплат, говорит женщина, ей не поступало.

Все это время организация ждала перевода неких денежных средств. По словам Ирины, в компании действовала интересная система.

— Предприятие «Форторг» вело деятельность по переработке и поставке мяса и птицы преимущественно за переделы Беларуси. По условиям внешнеторговых договоров, поставка продукции производилась на условиях 100% предоплаты. Часть полученных денег направлялась для расчета с поставщиками сырья. Оставшимися средствами распоряжались бывшие учредители «Форторга» по своему усмотрению. Но зарплату нам не платили, — утверждает собеседница.

По этой причине многие сотрудники увольнялись с предприятия, говорит юрист.

По информации Ирины, на предприятии некоторые все же получали свои выплаты. Якобы один из учредителей рассчитывался наличными с некоторыми работниками «Форторга», но кому заплатить, а кому нет, определял сам. При всем этом уволиться из компании было практически невозможно, подчеркивает женщина.

— Один из директоров покинул должность и пошел в суд взыскивать заработную плату, а второй практически не появлялся на работе. Фактически я одна приходила в пустой офис и добросовестно отрабатывала то время, которое предусматривал мой контракт, — говорит Ирина.

Сумма, которую она не получила от работодателя, — в районе 7000 рублей.

Должно не предприятие — учредитель

По договору уступки, погашать задолженность перед экс-работниками должен один из бывших учредителей «Форторга», говорит юрист.

— Исполнительные документы в настоящее время находятся на принудительном исполнении в ОПИ (органе принудительного исполнения. — Прим.). Бывший учредитель должен погасить задолженность не только перед работниками, но и перед государством, — поясняет Ирина.

Однако, по ее словам, перспективы получить деньги весьма призрачные. Все дело в том, что бывший учредитель не трудоустроен уже несколько лет, денежных средств на счетах в банке нет, недвижимое имущество и транспортные средства на его имя не зарегистрированы.

— Тем не менее задолженность перед взыскателем по другому исполнительному производству в размере более 30 тысяч он погасил в течение четырех месяцев в 2023 году, — рассказывает юрист.

Сейчас экс-сотрудники «Форторга» ждут результатов предварительного расследования уголовного дела в отношении бывших учредителей предприятия.

Представители Следственного комитета и сами учредители «Форторга» пока не комментировали ситуацию.