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На аукцион выставили Cadillac президента США Джо Байдена

  • 16.02.2024, 14:25
На аукцион выставили Cadillac президента США Джо Байдена

Фотофакт.

На торговой площадке Cars and Bids выставили на продажу премиальный седан Cadillac ATS-V 2018 года. В свое время им владел нынешний президент США Джо Байден, пишет «Автоцентр».

Автомобиль окрашен в черный цвет, оснащен пакетами Luxury и Safety and Security, подвеской Magnetic Ride Control и тормозами Brembo с красными суппортами. Он получил решетку радиатора Rennick Performance и накладку на заднем бампере. Дополняют образ 18-дюймовые колеса CT4-V Blackwing с отделкой Tech Bronze.

Салон седана отделан кожей Kona Brown, которую дополняют вставки из натурального дерева. Есть сиденья с подогревом и люк с электроприводом. Рулевое колесо отделано микрофиброй, а стекла тонированы. Cadillac не был в авариях и не имеет существенных недостатков. За время использования у автомобиля были только небольшие повреждения переднего и заднего бамперов, которые устранили.

Седан, который ранее принадлежал Джо Байдену, оснащен 3,6-литровым битурбированным двигателем V6 мощностью 464 л.с. и 603 Нм крутящего момента. За свою историю он проехал 15 900 миль (25 588 км). На момент написания статьи максимальная ставка составляла 37 500 долларов. Торги завершаться 21 февраля.

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