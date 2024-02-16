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Актер-путинист Безруков собрался в оккупированный Донецк

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  • 16.02.2024, 14:27
Актер-путинист Безруков собрался в оккупированный Донецк

Но не воевать.

Скандально известный российский актер Сергей Безруков, который открыто поддерживает режим Путина и войну против Украины, выступил с новой «верноподданической» инициативой, пишет glavred.info.

Кроме того, Безруков предложил создать филиал «Московского губернского театра» (который ему дали в Кремле на «кормление») в Донецке ‒ куда он лично мог бы приезжать и преподавать.

Россиянин отметил, что уже решил набрать курс в филиале Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова в Ростове-на-Дону, узнав, что «к нему хотели поступить многие люди из Украины и Донбасса».

Напомним, спустя больше месяца после вторжения России в Украину к пропаганде войны подключился актер Сергей Безруков. Он зачитал стихотворение Пушкина в поддержку русской армии.

Кроме того, Безруков выступил со спектаклем «Маленький принц» перед детьми так называемых «ДНР» и «ЛНР», где назвал убийства украинцев «долгом россиян».

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