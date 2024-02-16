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«Не можешь подобрать слова — попроси больше денег»

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  • 16.02.2024, 14:34
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«Не можешь подобрать слова — попроси больше денег»

Как белорусские айтишники резко вырастили свои зарплаты в кризис.

Издание devby.io поговорило с IT-специалистами, которые в 2022—2023 искали и нашли способы зарабатывать больше.

1100 — 2500 долларов. «Горько, что компания, в которой я работала более 4 лет, меня не ценила»

Алина, гейм-дизайнер, сеньор, Беларусь:

— На начало 2023 года моя зарплата составляла 1100 и не поднималась к тому моменту уже год как. Поэтому на ревью с руководителем я заметила, что мне пора бы повысить вознаграждение.

Предварительно я исследовала рынок вакансий, посоветовалась с коллегами на таких же позициях, поскребла по закуткам памяти — и подбила свои достижения и пользу, которую приношу продукту. Все указывало на то, что специалист моего уровня должен получать никак не меньше 1500 долларов.

На самом ревью мне ответили расплывчато в стиле: «ситуация на рынке сейчас такая, что зарплату никому не поднимают». Ответ меня не удовлетворил, потому что дело не в том, что я не стою этих денег, а в том что руководство просто не хочет справедливо платить.

Наш разговор шел в духе: «давай ты поработаешь больше сейчас, а оплачивать твою работу по-человечески мы начнем когда-нибудь потом».

Потому я предупредила, что буду рассматривать предложения о работе, — на что руководитель отреагировал лояльно.

Не сказать, чтобы я очень усердно искала работу: в поле зрения были компании, специализирующиеся на играх в том же жанре, — так что я знала, куда стучаться. В двух из них сразу нашла интересующие позиции и откликнулась. Еще одно предложение пришло от рекрутера, он написал мне чуть позже.

Я обдумала наперед, чего конкретно хочу: изучила рынок, прикинула примерную вилку по моей специальности и требования к самой работе (не хотелось ужиматься по спектру выполняемых работ, чтобы не деградировать и не заскучать).

Я прошла собеседования, выполнила тестовые задания и почти одновременно получила два предложения. Договорилась в своей компании об отпуске — и решила не спеша сравнить условия. Третье предложение подоспело чуть позже, так что мне было над чем подумать.

Один факт сразу и обрадовал меня, и огорчил: по вилке я решила заявить от 1700 долларов, потому что знала, легче изначально устроиться на лучших условиях, чем потом выпрашивать прибавку. Но в двух предложениях из трех указали сумму 2000 долларов.

С одной стороны я обрадовалась такому повышению заработка, да еще и в кризисные времена, с другой — стало горько от того, что компания, в которой я работала больше четырех лет, меня не ценила.

После испытательного срока без дополнительных просьб с моей стороны на новом месте работы к моей зарплате накинули еще 500 долларов, так что можно сделать вывод, что мой выбор был сделан правильно.

3000 — 5900 долларов. «Не можешь подобрать слова, попроси больше денег — они откажут. Я так и сделала»

Майя, фронтенд-разработчица, сеньор, Польша:

— Прошлой весной получилось повысить свою зарплату примерно в 2 раза — с 3000 долларов брутто, до 5900 долларов брутто. Забавная вышла история.

Я тогда уже жила в Польше и работала на компанию с белорусскими корнями, уходить не собиралась — меня все устраивало. Но в LinkedIn меня нашла рекрутер и предложила вакансию в американской компании: ничего особо интересного для меня не было, вилку предлагали почти такую же, как моя зарплата на тот момент, проект не такой уж интересный. Но меня привлекли собеседования на английском, я подумала, что это отличная тренировка, а бонус — можно поболтать с носителями языка.

Я довольно быстро прошла все этапы — разговор с кадровиком, затем техническое собеседование и финальное собеседование с СЕО, — и при этом не особо старалась, так как никуда уходить не планировала. Наверное поэтому я не волновалась на собеседовании (всегда бы так!) и показала хорошие результаты.

Примерно через неделю мне написала рекрутер с предложением. Изначальная цена вопроса была немногим выше, чем моя зарплата на тот момент. Составляя вежливый отказ, я решила посоветоваться с мужем, достаточно ли мой текст «политкорректен», на что он ответил: «Если не можешь подобрать слова, просто попроси больше денег — и они сами откажут».

Я так и сделала, запросила в 2 раза больше, чем их вилка, и решила, что тема закрыта и мне пришлют вежливое: «извините, вы нам не подходите». Но утром обнаружила на почте предложение.

2800 — 5000 евро. «Побоялся сразу уходить со старой работы. Так и остался на двух»

Константин, фулстэк-разработчик, сеньор, Польша:

— У нас с женой родился ребенок, зарплаты в 2800 евро перестало хватать. Поэтому в феврале прошлого года я решил: надо искать новую работу.

Откликнулся на несколько последних запросов в Linkedin, прошел три собеса. В двух компаниях мне оказали, в третьей сказали: не дотягиваешь, но лучше тебя все равно не нашлось — согласны. Пообещали зарплату в 5000 евро.

Но я побоялся сразу уходить со старой работы, вдруг новый проект не понравится. И в итоге так и остался на двух работах. Оба проекта легкие, совмещать не проблема. А по доходам — почти в три раза.

Обе мои работы — удаленные, я сам — в Польше, а они — в Германии и в Нидерландах. На одном из проектов про другую работу знают (и все окей), второму работодателю я не решился признаться, кажется, в той компании не обрадовались бы такой новости.

Темп работы в обеих компаниях размеренный, и я успеваю выполнить все задачи быстрее, чем коллеги из той же Индии. В выходные никогда не работаю. Бывает, в будни сижу больше обычных восьми часов. Самое сложное — когда митинги на разных работах назначают одновременно. Но такое бывает редко, и в крайнем случае я нагло вру, что не могу прийти, прикрываясь маленьким ребенком.

1200 — 3000 долларов. «По требованию заказчика нужно было устроиться в минскую «дочку» российского холдинга»

Анастасия, системный аналитик, сеньор, Беларусь:

— За последние полгода сделала увеличила свой доход в три раза.

В мае 2023 уволилась из белорусской компании с позиции middle BA/SA — до конца сентября отдыхала, так как во многих компаниях сезон отпусков. В октябре вышла на работу (сначала — на бэнч) в российский холдинг на позицию middle+ с зарплатой в два раза выше (у меня было 1200 долларов в белорусских по курсу, а стало — 2500).

У меня был договор ГПХ (гражданско-правового характера): по нему ты сам платишь налог в Беларуси. Ну и да, привычных льгот не предполагалось. Но уже в середине декабря мне нашли проект — и по требованию заказчика нужно было устроиться в минскую «дочку». В середине января я вышла на позицию senior (я узкопрофильный специалист), моя зарплата выросла в три раза к майской — почти 4000 долларов на руки в белоруских по курсу (не считая годовые бонусы), и плюс теперь у меня огромный набор льгот.

300 — 1150 долларов. «Зарплата была смешная — начинал с 300 долларов на стажировке. Но за 11 месяцев вырос»

Артем, Python-разработчик, джуниор, Беларусь:

— Старт моей карьеры в качестве Junior Python Developer пришелся на январь прошлого года. Зарплата была смешная — я начинал с 300 долларов на стажировке. Но за 11 месяцев у меня получилось вырасти в три с половиной раза.

Компания одна и та же. Несколько раз я сам поднимал вопрос о повышении зарплаты, в последний раз это была инициатива руководителя. В процессе пришлось много учиться и даже уйти в Data Engineering, так как возникла необходимость построения DWH (Data Warehouse — единое корпоративное хранилище архивных данных — Прим. ред.) в компании для аналитики. На текущий момент я отвечаю за разработку и поддержку ETL (один из основных процессов в управлении хранилищами данных — Прим. ред.) в компании, плюс немного бэкенд.

«Еще два года назад получал как джун около 500 долларов, сейчас «грязными» — 4500»

Артем, Fullstack QA, миддл, занимается в том числе devOps-задачами и фронтендом, Польша:

— Еще два года назад получал как джун около 500 долларов, сейчас «грязными» — 4500 долларов.

К началу полномасштабной войны я работал на аутсорс в Беларуси как Test Automation. Как и многие, переехал в другую страну. Несмотря на общую «заморозку» в компании мне даже зарплату подняли — до 1000 долларов примерно.

Но, конечно же, этой суммы на семью из двух человек хватало впритык. А у нас с женой были планы переехать в Польшу — так что в ближайшие полгода нужно было собрать финансовую «подушку».

Я устроился на вторую работу с полной занятостью и с зарплатой чуть выше, чем на первой. Работал честно и много: с 7.00−8.00 утра до 19.00−22.00 вечера, сначала на один проект, затем — на другой. Благо один был для Европы, а другой — для США.

Заказчики и компании об этом, безусловно, не знали. Но претензий никто ко мне не имел. Наоборот, моей работой были довольны и, насколько я знаю, до сих пор вспоминают меня добрым словом. Для меня было важно, что я никого не обманывал, полностью выполнял свою работу — от и до. И так почти год.

Стеки на проектах были разные, поэтому позже я смело записал это время в резюме. А в Польше устроился уже на позицию и зарплату крепкого мидла. Собеседования проходил с легкостью, а где и не с легкостью, то все равно получал предложение или попадал в лист ожидания (бывает, что у компании нет проекта под текущий стек, но когда появляется, они звонят и сделают специалисту из такого списка предложение без собеседования).

Я выбирал из пары предложений и остановился на более сложном проекте полностью на польском языке (это было дополнительным вызовом для меня и должно было способствовать интеграции в новую среду и общество). Зарплата на моем новом проекте — около 4500 долларов по JDG (Jednoosobowa działalność gospodarcza — это форма бизнеса в Польше, аналогичная ИП в Беларуси — Прим. ред.).

Получается, что за два года я вырос в 9 раз: с 500 до 1000 долларов, затем — до 2500 долларов на двух работах, а теперь вот — до 4500 долларов на одной.

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