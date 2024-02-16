Таинственный взрыв всколыхнул российский Ростов и ближайшие села 4 16.02.2024, 14:42

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Детонация была необычайно мощной.

Днем в пятницу, 16 февраля, в российском городе Ростове-на-Дону прогремел сильнейший взрыв. Власти и военные РФ хранят молчание.

О взрыве стало известно из ростовских пабликов, в которых напуганные местные жители начали делиться впечатлениями.

Некоторые успели снять загадочное происшествие на видео, передает Диалог.UA.

Судя по сообщениям, город и близлежащие к нему села всколыхнула довольно сильная взрывная волна.

Особенно сильно ее ощутили в южном и западном районах города. Дома тряслись, сработала сигнализация на автомобилях.

Также ростовчане сообщают о довольно сильном задымлении за городом.

«У меня дом трухануло! У меня окна задрожали, Западный (район города - ред.). Что-то сильно шарахнуло. Перед этим свистящий хрип был. На Военведе был жуткий грохот, машины засигналили, и балкон чуть не рухнул. Лежу на диване, телек смотрю, и БАБАХ! Меня в Суворовском качнуло на диване! Орбитальная, конечная. У меня дом затрясся, в окна долбануло волной так сильно, что шторы закачались. «Горизонт». Крыша ТЦ (торгового центра - ред.) тряслась от грохота», - пишут впечатленные жители Ростова.

Что произошло, доподлинно неизвестно. Власти Ростовской области только сообщили, что российская ПВО в этот момент в городе не работала.

Отметим, что Ростов находится примерно в 180 км от территорий Украины, подконтрольных ВСУ и у Сил обороны Украины есть вооружение, способное наносить удары на такие расстояния.

Однако каких-либо подтверждений, что за сегодняшним взрывом стоит Украина, на данный момент нет.