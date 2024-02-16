Песков: Путину доложили о смерти Навального 7 16.02.2024, 14:44

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Пресс-секретарь Кремля выступил с заявлением.

Президент России Владимир Путин проинформирован о том, что оппозиционный политик Алексей Навальный скончался в колонии. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, никаких дополнительных поручений в связи со смертью Навального Кремль давать не планирует.

«Насколько мы знаем, в соответствии со всеми действующими правилами, ФСИН занимается всеми проверками, выяснением и так далее», — сказал Песков.

Он сообщил, что не может подтвердить информацию о том, что у Навального «оторвался тромб», которую ранее распространили близкие к Кремлю пропагандистcкие СМИ.

«Должны медики как-то выяснять», — сказал Песков.