«Однажды видел человека, чья брендовая одежда стоила как две мои зарплаты» 16.02.2024, 14:59

Белорус не смог стать донором на родине, а в Польше регулярно сдает кровь и плазму.

Сдать кровь в Польше может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 65 лет. Быть донором не только почетно, но и выгодно: хоть денег «на руки» не платят, в конце года можно получить налоговый вычет.

MOST поговорил с белорусом Александром, который в прошлом году шесть раз сдавал кровь и плазму, а в этом планирует как минимум 20 визитов. Мужчина рассказал, как стал донором, почему у него не получилось это сделать в Беларуси и сколько денег он планирует «заработать» в 2024 году на сдаче плазмы.

«Лежишь минут 25, можешь в телефоне сидеть»

Александр приехал в Польшу осенью 2021 года. Работает в компании по изготовлению мебели на заказ. Сдавать кровь он пытался еще в Беларуси, но помешал неправильно поставленный диагноз. Ошибка врачей также не позволила беларусу служить в армии, а диагноз перекочевал в военный билет.

— Позже оказалось, что со здоровьем все в порядке. Но когда я в Беларуси захотел сдать кровь и пришел в пункт, мне сказали, что нельзя. А чтобы отменить этот диагноз из военника, нужно было потратить много времени на разные комиссии.

Мужчина говорит, что основная причина, по которой он захотел стать донором — это желание приносить пользу людям. Но и бонусы в виде денег и дополнительного выходного были не на последнем месте.

Переехав в Польшу, белорус также задумывался о том, чтобы сдавать кровь, но дальше размышлений дело не заходило. «Первый раз» у Александра случился, когда на работу не завезли нужные материалы и после обеда сотрудников отпустили по домам. Коллега неожиданно предложил: «А поехали кровь сдадим».

— На месте мне выдали анкету, — вспоминает Александр, — и в ней был такой вопрос: «Запрещалось ли вам когда-либо сдавать кровь?» Я поставил галочку, мол, да. После этого был экспресс-анализ крови: за 5-10 минут проверили, нет ли ВИЧ, каких-то других заболеваний, которые их интересуют.

С результатами мужчина направился к доктору, который померял давление, пульс и изучил заполненную анкету. Медик удивился, что ранее белорусу запрещали сдавать кровь: результаты анализов были хорошие. После того как Александр объяснил причину, специалист сказал, чтобы он «зачеркнул этот пунктик и написал, что не запрещали сдавать».

Следующий этап — непосредственно сдача крови. Беларус поднялся на этаж выше, его усадили в удобное кресло, ввели иглу в вену и дали резиновый мячик, чтобы сжимать его кистью для лучшего кровотока.

— Ну и лежишь так минут 25. Можешь в телефоне сидеть, можешь просто наблюдать, что вокруг происходит, — рассказывает он.

«Из меня вытекло еще восемь таких больших капель крови»

Александр отмечает, что в центре донорства очень уютная атмосфера. Сотрудники вежливы, постоянно благодарят на каждом этапе. Помещение после ремонта, висят плакаты с надписями: «Сдаешь кровь — спасаешь жизнь», на экранах показывают социальную рекламу о том, как донорство помогает людям.

Процесс идет быстро за счет электронной системы. Донорам выдают браслеты, которые считываются на каждом этапе, также нужно везде показывать удостоверение личности, чтобы не получилось так, что кровь за одного донора сдает другой человек. Беларус говорит, что на все уходит 2-2,5 часа.

— У меня есть знакомый, который уже на протяжении многих лет сдает кровь в Беларуси. И он рассказывал, как сдавал кровь в одном из райцентров. Это был ад. Там нет электронной системы, и на все уходит примерно полдня. И приходят сдавать в основном алкаши. Все щемятся, неуютно, ждут на улице. Жуть.

Александр называет себя крепким парнем, поэтому, по его словам, переносит сдачу крови легко. Но у него есть знакомая, которая теряла сознание. Сам же мужчина никогда не видел, что бы в центре донорства кому-то становилось плохо.

— После сдачи крови просят еще минут 10 полежать, — говорит белорус. — Но я сразу иду, и нормально все. А в последний раз я так спешил, что вместо того, чтобы пять минут подержать ватку на месте укола и затем наклеить туда пластырь, просто согнул руку в локте и побежал. И тут слышу слова уборщицы: «Ой, у кого-то кровь капает». В общем, из меня вытекло еще восемь таких больших капель крови.

Александр уверен, что донорство крови не просто безвредно, но и улучшает состояние человека. Он говорит, что не почувствовал изменений в своем самочувствии: оно было и остается хорошим — мужчина занимается спортом, бегает, не курит и не пьет.

Рюкзак — за 24 капельки

Александр подчеркивает, что для него главное в донорстве то, что он делает хорошее дело. И только потом идут различные «плюшки». Положенные за каждую сдачу два выходных мужчина не использует.

— У меня и так много дней отпуска. Я думаю, что лучше не борзеть, это было бы некрасиво по отношению к шефу — мне и так очень помогли с работой и по другим вопросам помогают.

Еще один бонус — килограмм шоколада после каждой сдачи. Александр приносит эти сладости на работу, раздает знакомым, отдает жене, чтобы та угощала своих подруг.

— Килограмм — это слишком много для нас, — смеется мужчина.

Также доноры могут получить специальную книжечку, в которую после каждой процедуры ставятся штампы в виде капелек крови: три — за сдачу крови и одна — за сдачу плазмы. За них дарят подарки: кружки, термосы, футболки, байки и так далее. К примеру, рюкзак стоит 24 капельки.

«Вернут примерно 2400 злотых»

Но самый главный бонус — это, конечно, налоговый вычет. Александр говорит, что за одну сдачу крови можно вернуть 54 злотых, а за сдачу плазмы — около 100. В прошлом году мужчина ходил в центр донорства всего шесть раз. Но в 2024 году планирует использовать эту возможность по максимуму.

— Плазму сдавать выгоднее, — уверяет белорус. — Кровь можно сдавать раз в месяц, а плазму — раз в две недели, и вычет в два раза больше. Получается, что в год плазму можно сдать 24 раза, и тебе вернут примерно 2400 злотых. Можно организовать, например, нормальную семейную поездку за эти деньги.

О налоговых вычетах, в том числе для доноров, мы подробно писали здесь.

В планах Александра минимум 20 визитов в этом году. Приходить планирует после работы, в среду, когда центр донорства работает до 18:00. Мужчина говорит, что в Польше кровь сдают в основном люди от 20 до 40 лет, хорошо одетые.

— Однажды видел человека, чья брендовая одежда стоила, наверное, как две мои зарплаты.

Александр также записался в доноры костного мозга — это ему предложили в центре донорства крови. Он заполнил карточку с согласием. Если его материал понадобится кому-то, ему позвонят.