Наталья Радина о смерти Навального: Виноват лично Путин 7 16.02.2024, 15:40

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За политзаключенных нужно бороться изо всех сил.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в «Фейсбуке» прокомментировала новость о смерти российского оппозиционера Алексея Навального:

— Чудовищная новость. Невозможно осознать и поверить. Многим Алексей Навальный казался неуязвимым. Казалось, он все выдержит: пытки, более 300 дней в штрафном изоляторе, суровые условия колонии. Да, это не сломило его дух, но, тем не менее, убило.

Смерть Навального, в которой безусловно виновны российские власти и лично Путин, говорит нам всем одно: политзаключенных надо защищать, за них надо бороться изо всех сил. В тюрьмах они беззащитны и без нашей поддержки, постоянного внимания с нашей стороны, со стороны всего мира, могут не выжить.

Отметим, на протяжении всего тюремного срока российского оппозиционера неоднократно пытали.

Его отправляли в ШИЗО (штрафной изолятор) 27 раз. В сумме он провел в штрафных изоляторах 308 дней.

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