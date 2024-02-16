Зеленский и Шольц подписали исторический договор по безопасности

Зеленский и Шольц подписали исторический договор по безопасности3
- 16.02.2024, 15:06
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Украина получила гарантии от Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление пресс-секретаря украинского президента Украины Сергея Никифорова.
По словам Никифорова, состоялась церемония подписания главой украинского государства Владимиром Зеленским и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом «Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия».
Как ранее писало AFP, соглашение будет охватывать «долгосрочные обязательства по безопасности и поддержке Украины».
Гарантии от Франции
Ожидается, что Зеленский также подпишет соглашение о безопасности и с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Договор планируют подписать в Елисейском дворце.
«Данное соглашение отвечает обязательствам, взятым в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года», - заявили ранее в офисе Макрона.
С кем раньше уже были подписаны гарантии
Добавим, что 12 января в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двусторонний документ безопасности под названием «Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии».
Настоящий договор стал первым в сфере соглашений по обеспечению безопасности, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.
Документ состоит из 9 частей и предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки, а его срок действия - десять лет с возможностью продления.