закрыть
16 февраля 2024, пятница, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский и Шольц подписали исторический договор по безопасности

3
  • 16.02.2024, 15:06
  • 3,554
Зеленский и Шольц подписали исторический договор по безопасности

Украина получила гарантии от Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление пресс-секретаря украинского президента Украины Сергея Никифорова.

По словам Никифорова, состоялась церемония подписания главой украинского государства Владимиром Зеленским и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом «Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия».

Как ранее писало AFP, соглашение будет охватывать «долгосрочные обязательства по безопасности и поддержке Украины».

Гарантии от Франции

Ожидается, что Зеленский также подпишет соглашение о безопасности и с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Договор планируют подписать в Елисейском дворце.

«Данное соглашение отвечает обязательствам, взятым в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года», - заявили ранее в офисе Макрона.

С кем раньше уже были подписаны гарантии

Добавим, что 12 января в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двусторонний документ безопасности под названием «Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии».

Настоящий договор стал первым в сфере соглашений по обеспечению безопасности, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

Документ состоит из 9 частей и предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки, а его срок действия - десять лет с возможностью продления.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип