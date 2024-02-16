Путин убил

Путин убил2
- Андрей Окунь
- 16.02.2024, 15:12
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Режим в Кремле не заслуживает ничего, кроме ненависти.
Не хочу и не могу писать о смерти Алексея Навального, как о случившемся факте. Но если это правда, если он действительно мертв, как сообщает ФСИН и Песков, то путинский режим убил главного оппозиционера России. Даже не просто лидера оппозиции, а общий моральный маяк и психологическую опору.
27 заключений в ШИЗО, почти полный год в пыточных условиях — это заслуга российской власти, не умеющей и не желающей видеть Россию процветающей. Боящейся до трясучки потерять хотя бы процент контроля.
Если режим убил Алексея Навального, то этот режим не заслуживает ничего, кроме ненависти. Вот, о чем я сейчас думаю.
Андрей Окунь, «Телеграм»