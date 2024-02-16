«За четыре поездки в Польшу может получиться нормальная белорусская зарплата» 3 16.02.2024, 15:22

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Фото: Charter97.org

Сколько зарабатывают белорусские челноки?

Журналисты nashaniva.com посмотрели, на чем зарабатывают челноки в условиях, когда половина пунктов пропуска на границе с ЕС закрыты, а получить визу сложно.

Разнообразие удивляет

Из Польши в Беларусь через челноков попадают самые разные товары. От продуктов питания и подгузников до одежды и автомобильных запчастей.

Наибольшее вознаграждение платят за перевозку товаров, подлежащих обязательному декларированию и имеющих ограничения по ввозу. Это может быть бытовая техника, автомобильные покрышки.

Например, за перевозку кофемашины весом 3 кг предлагают 30 долларов при условии, что человек заморозит свои деньги в VAT (НДС). Если без вложений своих денег, то $20.

За перевоз микроволновки весом 19 кг дают 40 долларов, а за акустические колонки весом 20 кг — 35 долларов. В обоих случаях челнок должен заморозить деньги в НДС до следующей поездки.

За перевоз ноутбука стоимостью около $ 800 дают 60 долларов.

В специальных чатах в телеграме можно найти заявки на переброску радиаторов отопления. За 12-килограммовый дают 20 долларов за перевозку через границу.

За доставку матраса 1,8х2 метра весом 55 килограмм предлагают 130 долларов.

Может понадобиться даже прицеп

Иногда встречаются и более эксклюзивные предложения. За перевозку части кузова автомобиля предлагают 230 долларов. Заказчик предупреждает, что для перевозки детали потребуется прицеп, так как в обычный бус она не поместится.

Перевозка недорогих новых автозапчастей оплачивается по тарифу 2-3 доллара за килограмм. Например, за перевозку маховика весом 15 килограмм дают 35 долларов, но нужно вкладывать деньги в НДС. По 2-3 доллара за килограмм оплачивают перевозку бытовой химии.

Меньше всего платят за перевозку товаров, которые идут без оформления VAT и необходимости декларировать их на красном канале. За перевозку капсул для кофемашины можно получить по 3-4 доллара за пачку. На человека выдают комплектами, за которые в зависимости от количества и веса получается 20 или 30 долларов.

За одежду без VAT дают по 2,5-3 доллара за кг. За перевоз пары обуви — $5. Детскую одежду оценивают по 1 доллару за единицу. Но проскакивают и более выгодные предложения. Так, например, за перевозку спальных мешков весом 1 кг челноку готовы заплатить по 5 долларов за штук, правда, без заморозки денег в НДС не обойтись.

Пассивный доход, или поездка пассажиром

Чтобы зарабатывать на переброске товаров, не обязательно иметь собственное авто. Некоторые люди зарабатывают тем, что проезжают через границу пассажиром, на которого оформляют декларацию.

Прокатившись пассажиром, челноки могут рассчитывать на вознаграждение размером от 50 долларов.

Поездки на собственном авто открывают более широкие возможности, хотя и несут дополнительные расходы в виде страховки, пошлины на выезд за границу и обязательной дезинфекции. Тем не менее, автомобилисты могут заработать дополнительные деньги на перепродаже топлива, которое в Беларуси стоит в 2 раза дешевле, чем в Польше.

Также челноки провозят сигареты, правда, без нарушений везти можно только 2 пачки. Обычно в комплект челнока входит алкоголь. В Польшу везут дешевую водку, а в Беларусь наоборот более дорогой алкоголь из шопов.

Белорусская зарплата за четыре поездки в Польшу

Наибольшие зарплаты на границе имеют сигаретные контрабандисты, но вместе с более высокими доходами они несут и более высокие риски. В отличие от контрабандистов, обычные челноки «работают» в пределах разрешенных норм, хотя и их деятельность законной назвать сложно.

Челноки-любители обычно ездят через границу не чаще раза в 7 дней, так как при более частых поездках значительно сокращаются лимиты ввоза товаров. Таким образом в среднем выходит четыре поездки в месяц, благодаря которым жители Бреста и окрестностей могут зарабатывать 200—400 долларов в месяц.