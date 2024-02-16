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«Никаких версий, кроме убийства, у нас не остается»

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  • 16.02.2024, 15:28
  • 5,148
«Никаких версий, кроме убийства, у нас не остается»

Российские оппозиционеры прокомментировали смерть Навального.

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии «Полярный волк» в поселке Харп.

Журналисты из SOTAvision собрали реакцию российских оппозиционеров.

«Если это правда, то вне зависимости от формальной причины ответственность за преждевременную смерть несет лично Владимир Путин, сначала санкционировавший отравление Алексея, а затем посадивший его в тюрьму», — заявил Михаил Ходорковский

«Даже если Алексей умер от «естественных» причин, они были вызваны его отравлением и дальнейшими тюремными пытками.

Кровь – на Путине. Еще одна в дополнение к сотням тысяч, убитых – тоже им – на войне.

Конечно, убийца не он один – но и все его подручные, все эти патрушевы, бастрыкины и дальше, ниже, до последнего тюремщика.

И еще – страшное и важное. Сегодня открылись ворота в смертную казнь для политзаключенных. А потом – и для всех», — считает Дмитрий Гудков

«В прошлый вторник я слышала аудиозапись его голоса, сделанную во время судебного заседания, которое было за день до этого, в понедельник. Это был голос здорового, энергичного неистощенного человека. Когда у человека сорваны связки, воспаление лёгких, сердце не тянет или он голоден, это слышно по голосу - поверьте преподавателю. Неделю назад он был здоров и полон сил. Никаких версий, кроме убийства, у нас не остаётся», — говорит Екатерина Шульман.

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