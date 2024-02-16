«Все факты должны быть установлены»: мировые лидеры отреагировали на смерть Навального 10 16.02.2024, 15:40

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Главы иностранных государств возлагают вину на Путина.

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии «Полярный волк» в поселке Харп.

Мировые лидеры отреагировали на смерть российского оппозиционера:

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак: «Это ужасная новость. Как самый ярый защитник российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество».

Канцлер Германии Олаф Шольц: «Навальный заплатил смертью за свое мужество вернуться в Россию»

Президент Литвы Гитанас Науседа: «Алексей Навальный не умер в тюрьме, он был убит жестокостью Кремля и его цель — заставить оппозицию замолчать любой ценой.

Российский режим должен столкнуться с последствиями. Он должен быть привлечен к ответственности».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: «Все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, а «Россия должна ответить на серьезные вопросы».

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель:

«Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес высшую жертву. ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть. Борцы умирают. Но борьба за свободу никогда не заканчивается.

Эдгар Ринкевич, президент Латвии: «Что бы вы ни думали об Алексее как о политике, он только что был жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима».

Владимир Зеленский, президент Украины: «Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, только бы он сохранил свои позиции. Именно поэтому не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное».