СМИ: ВСУ смогли отбить у россиян некоторые позиции под Авдеевкой 2 16.02.2024, 15:49

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Стали известны подробности.

В районе Авдеевки Донецкой области, где сейчас сложилась чрезвычайно сложная ситуация для ВСУ, украинские защитники смогли вернуть некоторые позиции, передает «Фокус».

Об этом также в своем телеграм-канале «Говорят Снайпер» сообщил младший сержант ВСУ, 24 ОШБр «Айдар» Станислав Бунятов.

«На западе от Авдеевки ребята отбили некоторые позиции в леске и густой лесополосе, хорошо забросали сбросами ТМ (противотанковая мина — ред.). Эти позиции важно держать, потому что это путь к нашей грунтовой дороге», — рассказал он.

Бойцы 3-й штурмовой бригады сообщили, что ВС РФ сбрасывают по 60 авиационных бомб в день на коксохимический завод в Авдеевке и применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 16 февраля сообщили, что на Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

«Силы обороны за прошедшие сутки отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкино и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях», — говорится в сообщении.