«Ввел карту свою — и все деньги сняли» 16.02.2024, 16:00

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Белорус потерял 2400 рублей, выполнив просьбу незнакомки.

В последнее время часто обсуждается, что парень на первое свидание должен вести девушку обязательно в кафе, а не на бесплатную прогулку.

Парень, который познакомился с девушкой в интернете, назначил ей первое свидание в кальянной. И потерял из-за этого приличную сумму, пишет onliner.by.

Из переписок становится понятно, что именно девушка предложила сходить в кальянную и пообещала, что половину счета оплатит сама. Она попросила парня забронировать столик — сама не могла якобы из-за сильной занятости.

Незнакомка выслала парню ссылку, на которую нужно было кликнуть, чтобы получить электронный билет для входа. Парень это сделал, после чего с его карты списалось около 2400 рублей.

Какое-то время после этого девушка делала вид, что она в шоке и очень сожалеет. А потом ее аккаунт пропал с сайта знакомств. Как сообщает минская милиция, возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации.