закрыть
16 февраля 2024, пятница, 16:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Ввел карту свою — и все деньги сняли»

  • 16.02.2024, 16:00
  • 1,808
«Ввел карту свою — и все деньги сняли»

Белорус потерял 2400 рублей, выполнив просьбу незнакомки.

В последнее время часто обсуждается, что парень на первое свидание должен вести девушку обязательно в кафе, а не на бесплатную прогулку.

Парень, который познакомился с девушкой в интернете, назначил ей первое свидание в кальянной. И потерял из-за этого приличную сумму, пишет onliner.by.

Из переписок становится понятно, что именно девушка предложила сходить в кальянную и пообещала, что половину счета оплатит сама. Она попросила парня забронировать столик — сама не могла якобы из-за сильной занятости.

Незнакомка выслала парню ссылку, на которую нужно было кликнуть, чтобы получить электронный билет для входа. Парень это сделал, после чего с его карты списалось около 2400 рублей.

Какое-то время после этого девушка делала вид, что она в шоке и очень сожалеет. А потом ее аккаунт пропал с сайта знакомств. Как сообщает минская милиция, возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип