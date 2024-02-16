Генерал Тарнавский: ВСУ отойдут с позиции «Зенит» на окраине Авдеевки

Генерал Тарнавский: ВСУ отойдут с позиции «Зенит» на окраине Авдеевки1
- 16.02.2024, 16:08
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Началась перегруппировка войск.
Силы обороны Украины отойдут с позиции «Зенит» на окраине Авдеевки.
Об этом заявил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина.
«После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение решение решение отойти с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки. Мы держать эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага», - заявил он.
По его словам, решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.
«Тактически занятие этих позиций не предоставляет врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции. Сейчас продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений», - отметил Тарнавский.
Ситуация в Авдеевке
Оккупационные войска пытаются взять Авдеевку с осени 2023 года. Сейчас известно, что захватчикам удалось зайти в город. Ситуация на этом направлении приближается к критической.
Третья штурмовая бригада ВСУ подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.
В Третьей штурмовой бригаде рассказали, что на одном из участков бойцы находятся на 360 градусов в окружении врага, но «кольцо» удается раскрыть.