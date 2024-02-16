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В гомельских судах к коррупционным статьям по уголовным делам стали добавлять «политические»

  • 16.02.2024, 16:14
В гомельских судах к коррупционным статьям по уголовным делам стали добавлять «политические»

У задержанных изымают гаджеты.

Очередной необычный микс из статей Уголовного кодекса в рамках одного дела обнаружил «Флагшток». В суде Советского района Гомеля 21 февраля рассмотрят коррупционное дело в отношении двух обвиняемых. Наряду со статьями «Дача взятки» и «Получение взятки» значится еще одна — оскорбление Лукашенко.

Данные одного из обвиняемых — Юрия Шайкевича — полностью совпадают с ФИО руководителя частного предприятия «СпецЭлектроСила». Второй обвиняемый — Станислав Любченко.

«Политическую» статью инкриминируют также предполагаемому экс-руководителю гомельской дирекции «Белинвестбанка» Олегу Горелову. Напомним, помимо получения взятки в особо крупном размере его обвиняют по наркотической статье, а также в «разжигании вражды».

Новый тренд может указывать на то, что у задержанных по обвинению во взятках изымают гаджеты и исследуют их на «экстремизм». И если находят негативные комментарии в адрес власти (это могут быть даже высказывания в личных сообщениях), добавляют к основному обвинению «политическую» статью.

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