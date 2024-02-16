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«Стучит в дверь, дергает за ручку»

  • 16.02.2024, 16:37
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«Стучит в дверь, дергает за ручку»

По минским новостройкам ходит странный «гастролер».

Жителям новостроек надо быть всегда начеку. Их свежие дома, в которых жильцы еще толком не знают другу друга, а строители меняются каждый день, регулярно подвергаются набегам странных личностей, пишет onliner.

Одни из этих «гастролеров» тянут все, что не приколочено, другие для чего-то представляются сотрудниками обслуживающих организаций, третьи чувствуют себя как дома и дергают за ручки входных дверей. Представителя последней категории на днях заметили в своих высотках новоселы «Минск Мира».

«Мужчина ходит и дергает за дверные ручки. Говорит, что попал в тяжелую жизненную ситуацию, и просит покушать или деньги. При этом, когда ему дали пакет с едой, спрятал его и пошел дальше по этажам. Будьте осторожны», — предупреждают друг друга участники телеграм-канала «Дана Фонтана Минск все кварталы».

Однако, как оказалось, худощавый мужчина облюбовал не только жилой район от Dana Holdings. Минчанина также до этого видели в Лошице. Там он тоже совершал поквартирный обход, прося денег и еды. И еду, которой с ним делились, снова выбрасывал. В общем, всегда закрывайте двери на замок.

Как стало известно из телеграм-канала «Обратная сторона», вчера мужчина был задержан.

«Сотрудники милиции установили личность неизвестного и задержали его. Им оказался 50-летний минчанин. Ранее горожанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж из дачных домов. Милиция напоминает о том, что дверь в квартиру всегда должна быть закрыта вне зависимости от того, дома вы или за пределами своего жилища», — говорится в сообщении.

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