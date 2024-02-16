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Зеленский о смерти Навального: Тысячи замученных из-за Путина

  • 16.02.2024, 16:41
  • 1,550
Зеленский о смерти Навального: Тысячи замученных из-за Путина

Президент Украины прокомментировал новость о смерти российского оппозиционера.

Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене отреагировал на новость о смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

Президенту Украины сообщили об этом в момент, когда он находился на рабочей встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции», — сказал украинский президент.

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