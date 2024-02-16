К пяти годам колонии приговорили почетную выпускницу БГУ Ксению Ходыреву 2 16.02.2024, 17:02

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КСЕНИЯ ХОДЫРЕВА

Фото: Instagram

«Судья» - Светлана Макаревич.

Приговор 27-летней политзаключенной Ксении Ходыревой огласили 16 февраля в Минском городском суде, сообщает «Весна». Приговор: 5 лет колонии общего режима. Ксению задержали 10 октября 2023 года за донаты.

Дело Ксении Ходыревой рассматривала «судья» Светлана Макаревич. Она признала подсудимую виновной в «финансировании экстремистского формирования» (ст. 361-2 УК) и в «финансировании участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании» (ч. 2 ст. 361-3 УК). Приговор – 5 лет заключения.

Правозащитники отмечают, что по делу состоялось три судебных заседания, но никакой информации о них не имеют.

Ксения Ходырева была задержана 10 октября 2023 года. Девушку содержали сначала в СИЗО КГБ, потом – в СИЗО №1. Ее признали политзаключенной.

Ксения – выпускница факультета социокультурных коммуникаций БГУ. Ее отмечали в номинации «Лучший выпускник БГУ-2018» и приглашали на ректорский бал выпускников.

По окончании БГУ девушку распределили на работу в Музей физической культуры и спорта. Одновременно она изучала китайский язык в классе Конфуция (нынешний Институт Конфуция). Занималась танцами, играла в футбол в любительской команде KrumkaCheeks и болела за футбольный клуб «Крумкачы».