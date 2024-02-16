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В США отреагировали на смерть Навального

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  • 16.02.2024, 17:15
  • 9,816
В США отреагировали на смерть Навального

Белый дом заявил, что подготовит ответ.

Появилась реакция официальных лиц США на смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, будучи на Мюнхенской конференции, заявил, что смерть политика, «а также зацикленность и страх одного человека, только подчеркивают слабость и гниль в сердце системы, которую построил Путин», пишет Reuters.

«Россия несет за это ответственность. Мы будем обсуждать это со многими другими странами, обеспокоенными судьбой Алексея Навального, особенно если эти сообщения окажутся правдой», — заявил Блинкен.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан добавил, что после подтверждения и более подробной информации «мы определим, что будет дальше».

«Если это подтвердится, то это ужасная трагедия. И учитывая долгую и грязную историю российского правительства, когда оно причиняло вред своим противникам», — отметил он.

Вице-президент США Камалла Харрис в Мюнхене подчеркнула, что «Россия несет ответственность за эту гибель».

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