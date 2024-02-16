Названы самые необычные имена, которыми называли новорожденных в Беларуси 3 16.02.2024, 17:16

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А также самые популярные.

Какие имена чаще всего давали белорусы своим детям в 2023 году, рассказали в Министерстве юстиции. Список опубликован на сайте ведомства.

По итогам прошлого года самыми популярными собственными именами для мальчиков стали Матвей, Артем, Марк, Михаил, Тимофей. Новорожденных девочек чаще всего называли такими именами, как София, Ева, Анна, Алиса, Мария, Ксения.

В министерстве отметили, что большинство из этих имен остаются популярными у белорусов на протяжении нескольких последних лет.

При этом наблюдается тенденция, когда родители предпочитают давать своим малышам редкие и старинные мена. В Минюсте привели соответствующую статистику по регионам.

Так, в Брестской области среди необычных, редких или старинных имен, который давали детям, были Амадеус, Анкэль, Нил, Потап, Эдджей (у мальчиков), Беана, Есфирь, Луна, Ноэлия, Фрейя (у девочек).

В Витебской области нескольких новорожденных мальчиков назвали Ариф, Златан, Зореслав, Рувим, Элмарс, а девочек — Аврелия, Альфия, Дея, Ионна, Луна.

В Гомельской области в прошлом году некоторые родители дали такие редкие имена свои сыновьям, как Джон, Граф, Мир, Тимати, Чарли, а дочерям — Каталея, Руфь, Талия, Элиф, Эра.

В Гродненской области были зарегистрированы такие необычные мужские имена, которые получили новорожденные, как Каюс, Леонель, Мир, Эван, Сергей-Джуниор, а женские — Аниела, Феврония, Ермиония, Рейнира, Сияна.

Непривычные для нашего времени имена, которые выбирали для своих детей родители в Могилёвской области, — это Авенир, Артас, Зейн, Исайя, Увайс (мужские), а также Аника, Луна, Алвард, Мирай, Юна (женские).

В Минской области зарегистрированы в прошлом году новорожденные мальчики с именами Вольф, Ноэль, Раймонд, Ставр, Якум, а также девочки — Авгинья, Валенсия, Лунелла, Мелитина, Феврония.

В Минске среди редких имен, которыми называли новорожденных в 2023-м, были Аким Жан, Оскар, Иоанн, Софиан, Киприан, Деян (мужские), а также Афия, Ия, Муза, Эсфирь, Эмине, Цветана, Мальвина, Виринея.