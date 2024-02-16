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Андрей Санников: Подонки достигли своей цели

  • 16.02.2024, 17:29
  • 3,722
Андрей Санников: Подонки достигли своей цели
Андрей Санников

Политзаключенных в тюрьмах диктаторских режимов методично убивают на глазах у всего мира.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников отреагировал в «Фейсбуке» на новость о смерти российского оппозиционера Алексея Навального:

– Сказано почти 3 года назад о Навальном. Подонки своей цели достигли. Алексея убили.

Каждого политзаключенного в тюрьмах диктаторских режимов сегодня методично убивают на глазах у всего мира.

В Беларуси так убивают около десяти тысяч человек. Мы уже охрипли кричать об этом.

Мертвечина убивает жизнь, а мы никак не можем это остановить.

Безнаказанность тиранов позволяет им идти кровавыми войнами на своих соседей.

Очередная «серьезная обеспокоенность» здесь не поможет. Здесь нужны политическая воля и соизмеримые по силе действия.

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