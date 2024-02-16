Погранслужба Украины: Лукашенковский абсурд не прекращается 3 16.02.2024, 17:39

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Киев прокомментировал заявления диктатора о «диверсантах».

«Лукашенко продолжает играть на стороне террористической России», — заявил 16 февраля «Украинской правде» спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Таким образом он прокомментировал заявление Лукашенко о том, что во время контртеррористической операции на границе с Украиной задержали «диверсантов».

«У нас они конечно могут вызвать улыбку, но для своей внутренней аудитории ему нужно делать такие призывы, чтобы хоть и безосновательно, но отмечать, что из Украины идет угроза, — сказал Демченко. — Их «контртеррористическая операция», которую по утверждению Лукашенко, никто не заметил, и это хорошо, потому что «не их ума дело», как началась, так сразу и закончилась. С результатом в «кучу диверсантов и кучу взрывчатки».

«Лукашенковский абсурд не прекращается. Я до сих пор вспоминаю о его «тоннах оружия», которое они «задерживали из Украины», а еще больше хорошо помню откуда произошло вторжение России», отметил офицер.