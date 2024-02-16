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Синоптики прогнозируют теплую погоду на выходных

  • 16.02.2024, 17:57
Синоптики прогнозируют теплую погоду на выходных
Фото: Tut.by

Но будут дожди.

В субботу, 17 февраля, утром и в дневные часы в Беларуси прогнозируются осадки — преимущественно дожди. Синоптики предупреждают, что на отдельных участках дорог возможна гололедица. На северо-востоке порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.

В ночные часы температура воздуха составит от -3 до +3 градусов (в Минске — от 0 до +1), днём — 2-8 тепла (на юге страны — до +10, в столице — от +3 до +5).

В воскресенье погодные условия существенно не изменятся, а в понедельник похолодает — ночью будет местами до -13 градусов.

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