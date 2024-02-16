Лукашенко подтвердил задержание офицеров ДФР 6 16.02.2024, 18:14

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Однако цифры задержанных разнятся.

Лукашенко на собрании Белкоопсоюза заявил о задержании четырех сотрудников Комитета госконтроля.

«Сколько у тебя уже там под следствием? Четыре человека?» – спросил Лукашенко у председателя КГК Василия Герасимова. – «Те, которые контролировали вместе с ним. Никто не пожалел. Сегодня ты контролер, завтра ты нарушил закон – туда [в тюрьму]», – сказал Лукашенко.

Напомним, 8 февраля СМИ сообщали о задержании более 20 офицеров Департамента финансовых расследований КГК. Сообщалось, что КГБ проводит аресты офицеров центрального аппарата ДФР