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Лукашенко подтвердил задержание офицеров ДФР

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  • 16.02.2024, 18:14
  • 3,870
Лукашенко подтвердил задержание офицеров ДФР

Однако цифры задержанных разнятся.

Лукашенко на собрании Белкоопсоюза заявил о задержании четырех сотрудников Комитета госконтроля.

«Сколько у тебя уже там под следствием? Четыре человека?» – спросил Лукашенко у председателя КГК Василия Герасимова. – «Те, которые контролировали вместе с ним. Никто не пожалел. Сегодня ты контролер, завтра ты нарушил закон – туда [в тюрьму]», – сказал Лукашенко.

Напомним, 8 февраля СМИ сообщали о задержании более 20 офицеров Департамента финансовых расследований КГК. Сообщалось, что КГБ проводит аресты офицеров центрального аппарата ДФР

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