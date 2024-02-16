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Что анонимно говорят российские чиновники о смерти Навального

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  • 16.02.2024, 18:28
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Что анонимно говорят российские чиновники о смерти Навального

Кремлевский режим планомерно доводили российского оппозиционера до гибели.

«То, что это произойдет и что Алексей Навальный не выйдет из тюрьмы, было ожидаемо», — сказал The Moscow Times российский государственный чиновник, согласившийся говорить лишь на условиях анонимности. 

При этом, по его словам, Навальный после того, как был осужден и находился в колонии, «не представлял никакой угрозы» для Кремля и Владимира Путина. «О нем все давно забыли» — сказал источник.

Причина смерти, если Навальный действительно скончался, могла быть в том, что его долго содержали в тяжелых условиях, считает он.

«Я не исключаю, что, как пишут в телегам-каналах, мог быть и тромб. Столько дней в штрафном изоляторе подряд — это дохрена. Похоже, перестарались», — сказал источник.

Другой собеседник The Moscow Times, бывший высокопоставленный чиновник Кремля, сказал, что российские власти планомерно доводили его до гибели:

«Там [в Кремле] ведь хотели его гибели. Вот она и случилась».

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