В ВСУ рассказали об уличных боях в Авдеевке 6 16.02.2024, 18:44

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Они продолжаются уже несколько дней.

Спикер ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий объяснил важность удержания Авдеевки и подчеркнул, что даже в самых тяжелых условиях на поле боя главный приоритет - это сохранение жизни украинских военных. Об этом он заявил в интервью «РБК - Украина».

«Удержание Авдеевки имеет значение для того, чтобы не допускать российскую артиллерию и российский террор дальше на запад Донецкой области. Чтобы перемалывать российские ресурсы и резервы, истощать их армаду. Но еще раз подчеркну, что при самых трудных обстоятельствах на поле боя приоритет - это жизнь бойцов. Мы воюем железом и головой, а не железом и «мясом», - указывает спикер.

Кроме того, он добавил, что бои в городской застройке продолжаются уже несколько дней.

«Противник для наступления иногда одновременно применяет малые штурмовые группы численностью до отделения сразу из нескольких бригад или полков. Это свидетельство того, насколько большие силы враг одновременно бросил на одну Авдеевку», - рассказал он.

Он отметил, что когда ситуация на какой-то из улиц или переулков Авдеевки становится критической, и теряется смысл оборонять целую кучу камней, приоритетом каждого командира является сохранение жизни бойцов.