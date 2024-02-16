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Экс-сотрудница ФСИН: Тромбоэмболия — универсальный диагноз в тюрьме

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  • 16.02.2024, 18:55
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Экс-сотрудница ФСИН: Тромбоэмболия — универсальный диагноз в тюрьме
Анна Каретникова

Смерть российского оппозиционера Алексея Навального оставляет много вопросов.

Бывшая сотрудница Общественной наблюдательной комиссии и бывший аналитик ФСИН Анна Каретникова заявила, что тромбоэмболия, которую источник российского пропагандистского издания RT называл причиной смерти оппозиционера Алексея Навального, это «универсальный диагноз», которым в местах лишения свободы «можно объяснить все». 

«ТЭЛА, тромбоэмболия легочной артерии — это название заболевания, которое, по крайней мере, тюремными медиками употребляется как бы в таком… переносном немного, расширенном смысле. Как-то вот так: „почему больной умер?“ — „да забудь, все равно ТЭЛу напишут, кто разбираться будет“», — написала Каретникова в своем «Фейсбуке».

По словам правозащитницы, медики ФСИН объясняли ей, что тромбоэмболия — «это то, чем можно объяснить все». «Такой универсальный диагноз, сложно доказуемый и этим в чем-то удобный. Загибался больной от почек или печени? Кто сказал, что медицинскую помощь не оказывали? Брось, оказывали. Тромб, внезапная смерть. После этих слов доктор может посмотреть куда-то в сторону, или развести руками, или тяжело вздохнуть», — пишет Каретникова.

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