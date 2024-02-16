В десятках стран мира пройдут акции памяти о Навальном 1 16.02.2024, 19:19

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Митинги проходят у посольств и консульств России.

Активисты во многих странах мира собираются на акции протеста и памяти в связи со смертью российского политика Алексея Навального. Митинги проходят у посольств и консульств России. Их организаторы требуют полной прозрачности в расследовании обстоятельств смерти политика.

Незапланированные акции заявлены как минимум в 20 европейских государствах:

Великобритания (Лондон, Оксфорд)

Сербия (Белград, Нови-Сад)

Норвегия (Осло, Киркенес, Берген)

Испания (Валенсия, Барселона)

Швейцария (Цюрих, Женева)

Германия (Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт, Бонн, Дюссельдорф, Дрезден)

Австрия (Вена)

Нидерланды (Амстердам, Гаага)

Израиль (Хайфа)

Швеция (Стокгольм, Гетеборг)

Польша (Варшава, Краков)

Чехия (Прага)

Франция (Париж)

Италия (Милан, Турин, Рим)

Бельгия (Брюссель)

Эстония (Таллинн)

Черногория (Херцег-Нови, Подгорица)

Финляндия (Хельсинки)

Латвия (Рига)

Кипр (Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака)

В Литве минута молчания в связи с сообщениями о смерти Навального была объявлена во время празднования Дня независимости. Акция здесь пройдет у памятника жертвам политических репрессий.

Также митинги пройдут в США (Нью-Йорк, Лос Анджелес) и Канаде (Торонто).

Организаторы акций подчеркивают, что, даже если официальной причиной смерти Навального окажется тромбоэмболия, она все равно вызвана отравлением, пытками и условиями содержания в тюрьме. Участники акций высказываются против политических репрессий и требуют справедливости для политзаключенных.

В России граждане приносят цветы к памятникам жертв политических репрессий. Этот жест стал символом солидарности с Навальным. Цветы появились у памятников в Петербурге, Новороссийске, Тольятти, Туле, Твери, также у генерального консульства России в Алматы. Акциями уже заинтересовалась полиция: в некоторых городах людей с цветами фотографируют и опрашивают.