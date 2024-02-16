В десятках стран мира пройдут акции памяти о Навальном

В десятках стран мира пройдут акции памяти о Навальном1
- 16.02.2024, 19:19
- 1,914
Митинги проходят у посольств и консульств России.
Активисты во многих странах мира собираются на акции протеста и памяти в связи со смертью российского политика Алексея Навального. Митинги проходят у посольств и консульств России. Их организаторы требуют полной прозрачности в расследовании обстоятельств смерти политика.
Незапланированные акции заявлены как минимум в 20 европейских государствах:
Великобритания (Лондон, Оксфорд)
Сербия (Белград, Нови-Сад)
Норвегия (Осло, Киркенес, Берген)
Испания (Валенсия, Барселона)
Швейцария (Цюрих, Женева)
Германия (Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт, Бонн, Дюссельдорф, Дрезден)
Австрия (Вена)
Нидерланды (Амстердам, Гаага)
Израиль (Хайфа)
Швеция (Стокгольм, Гетеборг)
Польша (Варшава, Краков)
Чехия (Прага)
Франция (Париж)
Италия (Милан, Турин, Рим)
Бельгия (Брюссель)
Эстония (Таллинн)
Черногория (Херцег-Нови, Подгорица)
Финляндия (Хельсинки)
Латвия (Рига)
Кипр (Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака)
В Литве минута молчания в связи с сообщениями о смерти Навального была объявлена во время празднования Дня независимости. Акция здесь пройдет у памятника жертвам политических репрессий.
Также митинги пройдут в США (Нью-Йорк, Лос Анджелес) и Канаде (Торонто).
Организаторы акций подчеркивают, что, даже если официальной причиной смерти Навального окажется тромбоэмболия, она все равно вызвана отравлением, пытками и условиями содержания в тюрьме. Участники акций высказываются против политических репрессий и требуют справедливости для политзаключенных.
В России граждане приносят цветы к памятникам жертв политических репрессий. Этот жест стал символом солидарности с Навальным. Цветы появились у памятников в Петербурге, Новороссийске, Тольятти, Туле, Твери, также у генерального консульства России в Алматы. Акциями уже заинтересовалась полиция: в некоторых городах людей с цветами фотографируют и опрашивают.