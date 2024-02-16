закрыть
16 февраля 2024, пятница, 19:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В десятках стран мира пройдут акции памяти о Навальном

1
  • 16.02.2024, 19:19
  • 1,914
В десятках стран мира пройдут акции памяти о Навальном

Митинги проходят у посольств и консульств России.

Активисты во многих странах мира собираются на акции протеста и памяти в связи со смертью российского политика Алексея Навального. Митинги проходят у посольств и консульств России. Их организаторы требуют полной прозрачности в расследовании обстоятельств смерти политика.

Незапланированные акции заявлены как минимум в 20 европейских государствах:

Великобритания (Лондон, Оксфорд)

Сербия (Белград, Нови-Сад)

Норвегия (Осло, Киркенес, Берген)

Испания (Валенсия, Барселона)

Швейцария (Цюрих, Женева)

Германия (Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт, Бонн, Дюссельдорф, Дрезден)

Австрия (Вена)

Нидерланды (Амстердам, Гаага)

Израиль (Хайфа)

Швеция (Стокгольм, Гетеборг)

Польша (Варшава, Краков)

Чехия (Прага)

Франция (Париж)

Италия (Милан, Турин, Рим)

Бельгия (Брюссель)

Эстония (Таллинн)

Черногория (Херцег-Нови, Подгорица)

Финляндия (Хельсинки)

Латвия (Рига)

Кипр (Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака)

В Литве минута молчания в связи с сообщениями о смерти Навального была объявлена во время празднования Дня независимости. Акция здесь пройдет у памятника жертвам политических репрессий.

Также митинги пройдут в США (Нью-Йорк, Лос Анджелес) и Канаде (Торонто).

Организаторы акций подчеркивают, что, даже если официальной причиной смерти Навального окажется тромбоэмболия, она все равно вызвана отравлением, пытками и условиями содержания в тюрьме. Участники акций высказываются против политических репрессий и требуют справедливости для политзаключенных.

В России граждане приносят цветы к памятникам жертв политических репрессий. Этот жест стал символом солидарности с Навальным. Цветы появились у памятников в Петербурге, Новороссийске, Тольятти, Туле, Твери, также у генерального консульства России в Алматы. Акциями уже заинтересовалась полиция: в некоторых городах людей с цветами фотографируют и опрашивают.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко